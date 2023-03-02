"Виграна битва": у Франції вперше конфіскували віллу російського олігарха

За словами французьких журналістів, нерухомість у Сен-Жан-Кап-Ферра вартістю 23 млн євро формально належала швейцарській компанії. Про те, що вілла пов'язана з російським олігархом, стало відомо при спробі її продажу.

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Французький суд вперше виніс ухвалу про конфіскацію вілли, що належить олігарху з Російської Федерації. Йдеться про підприємця та власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова. Про це пише Le Monde.

Повідомляється, що елітну нерухомість у Сен-Жан-Кап-Ферра вартістю 23 млн євро було заарештовано у жовтні 2022 року в рамках санкцій, накладених на російських бізнесменів у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні.

"Це перша виграна битва у довгій та делікатній економічній та судовій війні, яку західники ведуть проти прихильників російського режиму", — йдеться у публікації.

Про те, що вілла в Сен-Жан-Кап-Ферра може належати Рашкову, стало відомо при спробі бізнесмена її продати. Французький підрозділ фінансової розвідки встановив, що будинок, що належить швейцарській компанії, насправді перебуває у власності російського олігарха.

Раніше Франція також заблокувала три об'єкти нерухомості на Блакитному березі та в Парижі, пов'язані з Віктором Рашниковим, який потрапив під санкції 15 березня 2022 року.

Журналісти зазначають, що на цей час у Франції розслідують щонайменше 17 справ стосовно підприємців із РФ, які підозрюються у відмиванні грошей.

Нагадаємо, що 25 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський олігарх та друг Володимира Путіна Аркадій Ротенберг профінансував будівництво басейну в школі, де навчаються діти британської Королівської родини.

Ще ми писали, що 16 лютого ВАКС конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні. Україна націоналізувала Миколаївський глиноземний завод, надродобувну компанію "Глухівський кар'єр кварцитів", а також компанії "Хустський кар'єр" та "Жежолівський кар'єр".

Раніше, 3 лютого, генпрокурор США Меррік Гарланд заявив, що Україна вперше може отримати конфісковані у російського олігарха кошти. Йдеться про 5,4 мільйона доларів російського підприємця Костянтина Малофєєва.