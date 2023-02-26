Друг Путіна дав $2,6 млн на будівництво басейну у школі для дітей Королівської сім'ї, — ЗМІ

Про те, що мільярдер Аркадій Ротенберг пожертвував кошти на будівництво басейнів, стало відомо після того, як принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували допис на підтримку України.

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Російський олігарх і друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг профінансував будівництво плавального комплексу вартістю 2,2 мільйони фунтів стерлінгів у школі Lambrook у Берксі, яку відвідують діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Про це 25 лютого повідомив британський таблоїд The Sun.

У матеріалі йдеться, що Ротенберг та його 41-річна дружина Наталія пожертвували кошти на школу Lambrook, коли їхні двоє дітей були її учнями.

"Ми були раді підтримати цю школу та дати дітям нову можливість займатися плаванням", — прокоментувала дружина Ротенберг.

[ + – ] Плавальний комплекс у школі Lambrook

Журналісти пишуть, що про фінансування будівництва басейнів стало відомо через два дні після того, як принц і принцеса опублікували у Twitter пост на підтримку України з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ. У соцмережі вони виклали послання короля Карла ІІІ у річницю російсько-української війни, в якому було виражено солідарність королівської родини з українським народом.

"Я можу тільки сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, а й силу від усвідомлення того, що разом ми стоїмо єдиним фронтом", — йдеться у посланні.

У зв'язку з цим колишній лідер партії Торі та високопоставлений член парламенту Іен Дункан Сміт сказав, що всі благодійні фонди зобов'язані проявляти належну обачність щодо своїх пожертвувань. У той же час керівництво Lambrook заявило, що навчальний заклад завжди повністю дотримувався і дотримуватиметься всіх відповідних законів і проводить сувору перевірку будь-якої благодійної пожертви.

Зв'язки Ротенберга з Путіним

Журналісти зазначають, що 71-річний Ротенберг є одним із ключових персонажів з оточення Путіна. Вважається, що вони познайомилися у віці 12 та 11 років і досі дружать та інколи разом грають у хокей. Про тісні відносини Ротенберга з російським президентом свідчить те, що Путін поставив свого приятеля на чолі державного підприємства, що контролює 30% російського ринку спиртного.

[ + – ] Володимир Путін та Аркадій Ротенберг

Водночас Ротенберг був одним із перших, хто потрапив під санкції у 2014 році після російської анексії Криму. А в 2020 році олігарх потрапив під нові санкції за "фінансову вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію Криму або дестабілізацію східної України".

Нагадаємо, у вересні 2022 року Фінляндія заарештувала активи Аркадія Ротенберга та його брата Бориса, а також засновника російської пошукової компанії "Яндекс" Аркадія Воложа. Фінське видання Helsingin Sanomat повідомило, що активи не можна передавати у заставу або продавати без відповідного дозволу суду.