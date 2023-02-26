Друг Путина дал $2,6 млн на строительство бассейна в школе для детей Королевской семьи, — СМИ

О том, что миллиардер Аркадий Ротенберг пожертвовал средства на строительство бассейнов стало известно после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали пост в поддержку Украины.

Related video

Российский олигарх и друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг профинансировал строительство плавательного комплекса стоимостью 2,2 миллиона фунтов стерлингов в школе Lambrook в Берксе, которую посещают дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом 25 февраля сообщил британский таблоид The Sun.

В материале говорится, что Ротенберг и его 41-летняя жена Наталья пожертвовали средства на школу Lambrook, когда их двое детей были ее учениками.

"Мы были рады поддержать эту школу и дать детям новую возможность заниматься плаванием", — прокомментировала супруга Ротенберг.

[ + – ] Плавательный комплекс в школе Lambrook

Журналисты пишут, что о финансировании строительства бассейнов стало известно спустя два дня после того, как принц и принцесса опубликовали в Twitter пост в поддержку Украины по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ. В соцсети они выложили послание короля Карла III в годовщину российско-украинской войны, в котором была выражена солидарность королевской семьи с украинским народом.

"Я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что вместе мы стоим единым фронтом", — говорится в послании.

В связи с этим бывший лидер партии Тори и высокопоставленный член парламента Иэн Дункан Смит сказал, что все благотворительные фонды обязаны проявлять должную осмотрительность в отношении своих пожертвований. В то же время руководство Lambrook заявило, что учебное заведение всегда полностью соблюдало и будет соблюдать все соответствующие законы и проводит строгую проверку любого благотворительного пожертвования.

Связи Ротенберга с Путиным

Журналисты отмечают, что 71-летний Ротенберг является одним из ключевых персонажей из окружения Путина. Считается, что они познакомились в возрасте 12 и 11 лет и до сих пор дружат и иногда вместе играют в хоккей. О тесных отношениях Ротенберг с российским президентом свидетельствует то, Путин поставил своего приятеля во главе государственного предприятия, контролирующего 30% российского рынка спиртного.

[ + – ] Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Вместе с тем Ротенберг был одним из первых, кто попал под санкции в 2014 году после российской аннексии Крыма. А в 2020 олигарх попал под новые санкции за "финансовую выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию восточной Украины".

Напомним, в сентябре 2022 Финляндия арестовала активы Аркадия Ротенберга и его брата Бориса, а также основателя российской поисковой компании "Яндекс" Аркадия Воложа. Финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что активы нельзя передавать в залог или продавать без соответствующего разрешения суда.