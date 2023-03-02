"Выигранная битва": во Франции впервые конфисковали виллу российского олигарха

По словам французских журналистов, недвижимость в Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью 23 млн евро формально принадлежала швейцарской компании, О том, что вилла связана с российским олигархом, стало известно при попытке ее продажи.

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Французский суд впервые вынес решение о конфискации виллы, принадлежащей олигарху из Российской Федерации. Речь идет о предпринимателе и владельце Магнитогорского металлургического комбината Викторе Рашникове. Об этом пишет Le Monde.

Сообщается, что элитная недвижимость в Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью 23 млн евро была арестована в октябре 2022 года в рамках санкций, наложенных на российских бизнесменов в связи с началом полномасштабной войны в Украине.

"Это первая выигранная битва в долгой и деликатной экономической и судебной войне, которую западники ведут против сторонников российского режима", — говорится в публикации.

О том, что вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра может принадлежать Рашкову стало известно при попытке бизнесмена ее продать. Французское подразделение финансовой разведки установило, что дом, принадлежащий швейцарской компании, на самом деле находится в собственности у российского олигарха.

Ранее Франция также заблокировала три объекта недвижимости на Лазурном берегу и в Париже, связанные с Виктором Рашниковым, который попал под санкции 15 марта 2022 года.

Журналисты отмечают, что на данный момент во Франции расследуют как минимум 17 дел в отношении предпринимателей из РФ, подозреваемых в отмывании денег.

Напомним, что 25 февраля в СМИ появилась информация о том, что российский олигарх и друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг профинансировал строительство бассейна в школе, в которой учатся дети британской Королевской семьи.

Еще мы писали о том, что 16 февраля ВАКС конфисковал активы российского олигарха Олега Дерипаски в Украине. Украина национализировала Николаевский глиноземный завод, недродобывающую компанию "Глуховский карьер кварцитов", а также компании Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Ранее, 3 февраля, генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Украина впервые может получить конфискованные у российского олигарха средства. Речь идет о 5,4 миллионах долларов российского предпринимателя Константина Малофеева.