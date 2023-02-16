Украина национализировала заводы российского олигарха Дерипаски

Общая стоимость переданного нашей стране имущества олигарха превышает 10 миллиардов гривен.

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Высший антикоррупционный суд конфисковал активы российского олигарха Олега Дерипаски в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Решение суда касается:

Николаевского глиноземного завода;

недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов";

компании "Хустский карьер";

компании "Жежеловский карьер".

Перед этим следствие установило, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

В свою очередь сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Заметим, что Украина уже национализировала 350 объектов собственности Олега Дерипаски, в том числе комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, а также денежные активы.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Дерипаска является российским миллиардером, приближенным к президенту РФ Владимиру Путину. Под его контролем полностью или частично находятся компании "Русал", "Базовый элемент", "Эн+ групп".

Дерипаске также принадлежит военно-промышленная компания, контролирующая предприятия по производству бронированной техники в России.

Ранее в Минюсте Украины подавали иск в Высший антикоррупционный суд по взысканию у российского олигарха Олега Дерипаски активов в доход Украины. Причиной тому стала информация о снабжении компанией "Русал" оборонных предприятий РФ алюминиевой продукцией.

Напомним, в конце января стало известно, что в Украине арестовали имущество российского олигарха Олега Дерипаски. По данным прокуратуры, в 2000 году его холдинг приватизировал украинское предприятие по производству металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Фокус также писал о том, что в октябре 2022 года американский суд отказал Олегу Дерипаске в ходатайстве о якобы незаконности санкций, введенных против него в 2018 году за действия в интересах высокопоставленных чиновников РФ.