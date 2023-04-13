Страта у полоні. Чому зʼявилося відео вбивства українського військового

Україна закликала Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати черговий доказ російських воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Підстава — оприлюднення відео жорстокої страти українського військовополоненого. Втім, через велику кількість невідомих справа виглядає безперспективною. Фокус дізнавався, як можна знайти та притягнути до відповідальності винних за всі задокументовані воєнні злочини в Україні.

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Нещодавно у мережі з’явилось відео, на якому росіяни жорстоко вбивають українського військовополоненого. На кадрах зафільмовано, як військовий у формі ножем відрізає голову людині, потім демонструючи її на камеру. Все супроводжується криками росіян, після чого один з них говорить: "Голову треба відправити командиру закатованого". Крім того, окупант показує на камеру бронежилет страченого українського полоненого. Обличчя людини, яка вчинила страту, закрито маскою. Увагу привертає зелене листя навколо. Можливо, страта відбулась влітку минулого року. Місце події не відомо.

Страта українського військовополоненого. Вiдео, яке сколихнуло світ

Обставини поки невiдомi, на відміну від іншого відео, про яке згодом написало CNN. Видання заявило, що знайшло ще один доказ жорстокої страти українського військового. Як зазначили репортери, воно було розміщено в проросійській соціальній мережі 8 квітня 2023 року. На кадрах росіяни зафільмували тіла двох українських військових без голів, які лежать біля військової машини.

CNN так описує побачене: чутно голос за камерою, звук спотворено, аби не можна було ідентифікувати. "Вони їх убили. Хтось підійшов до них і відрізав їм голови", — цитують слова. Це відео видання не демонструвало, але зазначається, що події, найімовірніше, розгорталися нещодавно поблизу Бахмута. Вбивство вчинили представники ПВК "Вагнер".

Відомо, що у Бахмуті кілька місяців діють підрозділи цієї приватної військової кампанії. Під час боїв вони беруть у полон українських військовослужбовців. Їх не передають для загальних обмінів, а утримують у себе окремо, аби потім міняти на своїх. Ті, хто побував у полоні вагнерівцiв, говорять про жорстокі допити.

"Там ніхто не контролює, що тебе взяли у полон, чи ти живий. Був живий – вже мертвий, ніхто про це не дізнається", — каже один колишній військовополонений. Йому під час перебування у полоні не були відомі випадки вбивств українців.

Скріншот з того самого відео, на якому відрізали голову військовому ЗСУ Фото: скріншот

Варто зауважити, що два відео, про які йдеться — не перші, які з’явилися у мережі від початку повномасштабного вторгнення. На початку березня 2023 року в мережі теж з’явилося відео на якому людину у формі вбивають чергою пострілів після того, як боць, дивлячись у камеру, каже "Слава Україні!". У липні 2022 року у відкритий доступ потрапив відеозапис катування російськими військовими українського полоненого, якого ті згодом убили.

У всіх перелічених випадках йдеться не просто про вбивство українських військовослужбовців, а про вбивство військовополонених. Про це свідчить той факт, що військові перебувають у формі, без зброї, а отже під повним контролем сил противника. Зазначимо, що військовополонений за Женевськими конвенціями має особливий захищений статус — йому мають зберігати здоров’я та життя. Тому нині можна сміливо констатувати, що ми маємо справу з воєнним злочином.

Відео страти і кругова порука російських злочинців

Адвокат об'єднання "Амбрела", фахівець із міжнародного права Андрій Яковлєв говорить Фокусу, що будь-який конфлікт супроводжується воєнними злочинами. Вони можуть ставатися з необережності або через зловживання своїх повноважень. А у цьому випадку з відомим відео, виходить, що це вбивство тільки заради вбивства.

"Воєнних злочинів дуже багато, всі вони різні. Деякі не пов’язані з отриманням переваги на полі бою – наприклад, коли навмисно руйнуються об’єкти енергетичної сфери. Таке вчиняли, аби залишити людей без тепла та світла, залякати. Деякі, можна сказати, що пов’язані з отриманням військової переваги. Серед таких — обстріл залізничного вокзалу у Краматорську. Цей злочин може бути пов'язаний з перекриттям залізниці. Тобто є воєнні злочини, у яких жорстокість є наслідком. Однак у цьому випадку жорстокість є метою. Цей злочин вчинено із садистськими нахилами, люди на відео діяли як маніяки. І мета — не просто залякати, а отримати насолоду від процесу, як би страшно це не звучало. Мабуть, це певний обряд посвяти. Я звертаю увагу на слова вбивці: "Що, раніше цього не робив…". Вони важливі", — говорить Яковлєв.

Він уточнює: на відео зафіксоване не просто вбивство полоненого, а позасудова страта.

Причини такої жорстокості можуть бути різними. Але, ймовірно, причини страти — одні, а причини демонстрації відео після понад пів року після зйомки — інші.

"Наприклад, аби перебити скандал, пов'язаний з витоком інформації з Пентагону, де йдеться про втрати, зокрема, й з російського боку, — припускає Андрій Яковлєв. — На жахливе відео реагують багато хто, воно відволікає, змушує змінювати плани. Я не сумніваюсь, що це відео було опубліковано точно не випадково".

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Без строку давності. Вбивства у полоні — воєнні злочини

"Українці давно знають, що воюють проти садистів та маніяків, що росіяни прийшли вбивати й катувати, влаштовувати геноцид українського народу. Але Захід все ще вагається, чи давати більш потужну далекобійну зброю, чи давати літаки, чи вмовляти українців здатися, чи вмовити на "перемир'я". І такі відео демонструють, що цю війну неможливо завершити без остаточної перемоги над злом, що завжди повертається зі східних кордонів, якщо йому дати шанс "передихнути", щоб прийти вбивати з більшою силою та жорстокістю", — зазначають у спільноті розслідувачів InformNapalm.

Можливо, ті хто оприлюднив відео, також сподіваються, що матеріал спровокує зворотні тенденції — росіяни також можуть очікувати жорстоке поводження з ними. Воно може запустити ланцюг насильства. Але експерти наголошують: цього не можна допускати, як би це важко не було, бо тоді на якомусь рівні рано чи пізно можна буде почути відмову у допомозі, бо в очах світу ми з агресорами будемо виглядати однаково.

Механізм покарання за страту військовополоненого

Після появи відео страти голова Офісу президента Андрій Єрмак написав: "За все буде відповідь та відповідальність". А голова СБУ Василь Малюк сказав, що служба знайде "нелюдів, які це зробили й дістане їх навіть з -під землі".

За даними журналіста Дениса Казанського, до страти українського військовополоненого може бути причетний російський військовий Єгор Гузенко, який веде Телеграм-канал "Тринадцятий". Раніше у нього він помітив публікацію з зображенням російського армійця з відрізаною головою у руках.

В обʼєднанні розслідувачів InformNapalm помітили під відео, яке виклав засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава" Владислав Поздняков, коментар російського неонациста Олексія Мільчакова з ДШГ "Русич". Він написав, що і надалі з’являтимуться такі відео.

Безперечно, всі воєнні злочини мають бути розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності. Це — міжнародне зобов’язання кожної держави. А цей випадок – це жорстокий воєнний злочин, який, безперечно, має передбачати сувору міру покарання, бо очевидні обтяжливі обставини.

Страта Олександра Мацієвського стала ще одним доказом воєнних злочинів російської армії Фото: Скриншот

"Це не просто вбивство військовополоненого, це знецінення людського життя. Якщо це була посвята, якийсь обряд, то ці люди, які вчинили злочин, можуть його повторювати. А якщо повторювати, то за ними ніхто не слідкує. Але за них несе відповідальність якесь керівництво, яке допускає такі дії. Так можна виходити на вищі чини, і вони нестимуть відповідальність", — продовжує Андрій Яковлєв. Він наголошує: кримінальне право призначено для виконання двох задач — покарати винних та запобігти вчиненню злочинів у майбутньому.

І аби досягти другої мети, важливо, аби ми побачили реакцію світу на подібні злочини. Україна має збирати дані про подібні злочини та доводити, що Росія діє у цьому випадку комплексно. І їх мають засуджувати не тільки США чи ЄС, а й, приміром, Бразилія та Індія, які часто утримуються в оцінках.

"Маніяків не можна допускати до війни. Не може одна зі сторін виправдовувати такі дії, лише тому, що — вони їх військові, — додає Яковлєв. — Такі випадки дають підстави говорити, що вони перетворюють РФ на ІДІЛ. І якщо на такі випадки світ не реагує, а прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що сумнівається у правдивості, тоді це тривожно".

У пошуку відповідальних за воєнні злочини

Але наразі адвокат сумнівається, що можна буде знайти безпосередніх виконавців. Натомість треба зосередитися на пошуку відповідальних. Відомо, що нині Служба безпеки України відкрила провадження. Але слідство ризикує зайти у глухий кут, адже важко визначити, хто це зробив.

"Наприклад, у згаданому вже випадку обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську в правоохоронних органах говорили: колись ми впіймаємо якогось військового, і він розповість, де та "Точка-У" стояла, і тоді будемо розслідувати, — зазначає Андрій Яковлєв. — Але так не піде. Якщо немає конкретних виконавців, можна знайти відповідальних з числа командування — визначити командира з РФ, який відповідав за цю ділянку фронту. І потім нехай він спростовує, що не причетний. А ми будемо наполягати, що події повторюються, як він міг не знати, що страт було кілька. Окрім того, якщо нам стане відомо, що Росія не розслідує цей випадок, а вона мала б це зробити, то це буде означати, що вона його фактично покриває. Злочин у Краматорську страшний. І що ми зараз бачимо? Мені здається, нікому не оголошували підозру. І навряд чи оголосять. Думаєте, є просування у справі про розстріл полоненого за слова "Слава Україні"? Ні, не має, напевно. Не тому, що слідчі винні, а тому, що у них немає правових інструментів це зробити".

Міжнародний кримінальний суд має нові викликли щодо воєнних злочинів в Україні Фото: Armenia Today

Тому поки що єдиний логічний вихід — притягати до відповідальності найвище керівництво. А для цього потрібно знайти свідків.

Для їх пошуку можна використати міжнародні інструменти розшуку, наприклад, Інтерпол. Але він не брав участі у розслідувані воєнних злочинів, вважаючи такі справи політичними. У Європі є європейський ордер (EAW). Відомі випадки, коли Європол розшукував осіб, які обвинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

"Я дивився сюжет, як дружини російських високопосадовців, зокрема, військових, спокійно почуваються у Куршевелі. Але ж можна припустити, що вони були свідками того, як їх чоловіки віддавали злочинні накази. Тож таких дружин також можна допитувати у кримінальних провадженнях по цим високопосадовцям. І вони б з таким щасливим обличчям вже не ходили", — додає Андрій Яковлєв.

Нині в Офісі Генпрокурора говорять, що намагаються встановити особу імовірно українського військовополоненого, відео страти якого було поширене у мережі. А українська розвідка повідомила, що попередньо вже змогла встановити виконавця страти українського бійця.

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