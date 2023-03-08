Без срока давности. Убийства в плену – военное преступление

Юристы говорят: убийство военнопленного – военное преступления без срока давности. Правозащитники отмечают: расстрел бойца за слова "Слава Украине!" – далеко не единственный случай гибели солдат в плену после начала полномасштабного вторжения.

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Деморализовать украинцев

Человек в украинской военной форме стоит в посадке и закуривает. Голос за кадром требует сорвать шеврон. Боец произносит: "Слава Украине!", в ответ раздается автоматная очередь.

Этот случай убийства украинского военнослужащего, попавшего в плен к российским военным, вызвал огромный резонанс. "Мы найдем убийц" – пообещал президент Владимир Зеленский. Многие мировые медиа также написали об этом случае. Например, британское издание The Telegraph назвало украинского солдата настоящим мучеником, который в последние минуты жизни смело произносит: "Слава Украине!".

[ + – ] ГУР: "Россияне опубликовали кадры видеоубийства, чтобы деморализовать украинцев" Фото: Скрин видео

На видео, которое распространили пользователи социальных сетей, можно хорошо рассмотреть лицо человека в форме. У него рана над правой бровью и травмирован левый глаз. Но кто это – удается узнать не сразу. Лишь на следующий день в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Острожского рассказали детали о военнослужащем и назвали его имя – Тимофей Шадура. Информацию подтвердил Генштаб.

Шадура родом с Житомирщины, был мобилизован в конце 2022 года, имел боевой опыт. Судя по сообщениям родных в социальных сетях, пропал без вести 3 февраля в районе населенного пункта Железнянское Донецкой области, недалеко от Бахмута, где продолжаются жестокие бои. Ныне тело расстрелянного – на оккупированных территориях.

Сразу после появления видеофиксации убийства Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины начали расследование. А в Главном управлении разведки Минобороны предполагают, что видео было снято и передано для публичного доступа с целью запугивания украинцев.

"Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора – России. Россияне опубликовали кадры видеоубийства, чтобы деморализовать украинцев. Однако, в результате это только добавило как военным, так и гражданским ненависти к России", – уверен представитель ГУР Андрей Юсов.

Расстрел безоружного – военное преступление

"Посмотрев видео, сложно сказать, попал ли мужчина в плен, но видно – он точно был безоружным. Не может человек одновременно курить и стрелять. Когда убивают безоружного человека – это однозначное и очевидное военное преступление. Можно говорить о внесудебных казнях, которые россияне применяют с 2014 года. Стреляли, как мы видим, сразу несколько человек, которые находились рядом с "оператором", – говорит адвокат объединения "Амбрелла", специалист по международному праву Андрей Яковлев. Он по просьбе Фокуса пытается проанализировать, что произошло.

Яковлев добавляет, что время войны происходят убийства военнопленных.

"Отморозки могут быть повсюду, – продолжает он. – Я слышал, что россияне говорят, что не будут брать в плен представителей отдельных подразделений. Такие публичные заявления – тоже военное преступление".

При этом важно, как на сообщения о военных преступлениях реагирует государство и международные инстанции – проводят ли расследование.

Важно

Чтение русской классики, гимн России и пытки. Как содержат украинцев в тюрьмах РФ

"Мы говорим о законах и обычаях войны, – продолжает Яковлев. – Это – нормы международного гуманитарного права, которые основываются на Женевских конвенциях, с дополнительным протоколом включительно, и Гаагских конвенциях. Женевские, как правило, оберегают гражданских, а Гаагские определяют методы и способы ведения войны. Дополнительный протокол, о котором я сказал, определяет правила поведения в международных вооруженных конфликтах. И мы можем говорить о серьезных нарушениях этих правил. Серьезные нарушения – это и есть военные преступления. Римский устав, которым руководствуется Международный криминальный суд – это первый универсальный международный документ, который указывает, где — военное преступление, где — преступления против человечности, где — агрессия, а где — геноцид. Убийство военнопленного – это военное преступление. В частности, убийство того, кто сдался без условий, сложив оружие, и, соответственно, не представляет опасности для врага. Почему мы думаем, что произошло именно убийство военнопленного? Потому что, очевидно, он находился под властью врага".

А военное преступление не имеет сроков давности. То есть, не важно, когда будет установлено лицо, которое его совершило – через месяц или годы, наказание понесет.

В украинском Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за нарушение законов и обычаев войны. В частности, речь идет о статье 438. В ней упоминается о "серьезных нарушениях законов и обычаев, применяемых в международных конфликтах", среди которых "убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея больше средств защиты, безоговорочно сдался". Срок наказания за такое преступление – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Практика России с 2014 года

Такое публичное убийство пленного военнослужащего – не первый случай в истории российско-украинской войны.

Например, в январе 2015 года в боях за Донецкий аэропорт был захвачен в плен Игорь Брановицкий. По сообщениям очевидцев, после пыток и издевательств в плену добровольно признал себя пулеметчиком, разыскиваемым боевиками. После чего был застрелен двумя выстрелами в голову российским террористом из Ростова-на Дону по прозвищу "Моторола". Спустя несколько недель стало известно о казни еще трех бойцов 30-й механизированной бригады — Александра Бердеса, Павла Плацинского и Василия Демчука, попавших в плен в боях за Дебальцево в Логвиново. Видео пыток также попало в Интернет.

[ + – ] Правозащитник: "После 24 февраля 2022 года украинские военные тысячами попадают в плен россиян" Фото: Getty Images

"После 24 февраля 2022 года украинские военные тысячами попадают в плен россиян. И нам известны случае смерти в плену. Большинство из них происходят из-за ужасных условий содержания, – говорит координатор правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Мария Климик. – Бывшие пленные, освобожденные в рамках обменов, вспоминают, что они слышали или стали свидетелями самоубийств из-за сильных издевательств и изнасилований. Речь идет о молодых ребятах, которые не выдерживают жестокости. Также известны случаи, когда военные не выдерживают физически: их бьют, не дают достаточного питания и воды – у них останавливается сердце".

Мария вспоминает случай, который произошел весной 2022 года в колонии №120 Волновахского района, известной как Еленовка. Тогда в плен россиян попали более тысячи человек 36-й бригады морской пехоты, как минимум один из них был убит в плену.

"Когда он попал в Еленовку, уже был ранен – пережил в Мариуполе два авиаудара, получил ожоги лица, – продолжает Климик. – Его во время так называемой приемки, как и всех, били — но очень сильно. И забили до смерти. И самое страшное было то, что все знали, что в колонию привезли автобус раненых – многие на костылях, с перевязками, можно было бы их не трогать – но нет, всех начали бить, как и всех других. У парня забрали костыль и стали им бить. Другие смотрели, что будет дальше. Когда парень умер, к охранникам подошел начальник колонии и сказал что-то вроде того, что так бить не надо было".

[ + – ] 29 июля 2022 года в одном из бараков в Еленовке прозвучал взрыв, во время которого погибли более 50 военнопленных

Именно в колонии в Еленовке 29 июля 2022 года в одном из бараков прозвучал взрыв, во время которого погибли более 50 военнопленных – представителей полка МВД "Азов", еще 70 были травмированы.