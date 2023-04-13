Немає конкретних виконавців: експерт розповів, хто повинен відповісти за страту полоненого

За словами експерта Андрія Яковлєва, винними у страті військовополоненого потрібно шукати не лише серед рядових військових ЗС РФ, але також і серед військового командування та родичів російських високопосадовців.

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Українській стороні може не вдатися встановити безпосередніх виконавців вбивства військовополоненого, якому російські військові живцем відрізали голову. Про це в коментарі Фокусу розповів адвокат об'єднання "Амбрела" та фахівець із міжнародного права Андрій Яковлєв.

"Якщо немає конкретних виконавців, можна знайти відповідальних з-поміж командування — визначити командира РФ, який відповідав за цю ділянку фронту. І потім нехай він спростовує, що не причетний", — сказав Яковлєв.

Він додав, що українська сторона має наполягати, що командир військових РФ та, можливо, найманців із ПВК "Вагнер" не міг не знати, що страт полонених українців було кілька. Адже випадки жорстокого ставлення до полонених із лав ЗСУ, їх катування та страт не обмежуються лише двома, які набули розголосу через опубліковані відео.

Також Андрій Яковлєв додав, що Росія вже сьогодні мала б почати розслідування по факту вбивства якнайменше двох полонених.

"Якщо нам стане відомо, що Росія не розслідує цей випадок, а вона мала б це зробити, то це буде означати, що вони його фактично покриває", — пояснив експерт.

Яковлєв також зауважив, що сімʼї російських високопосадовців та військових вільно відпочивають на курортах Європи.

"Але ж можна припустити, що вони були свідками того, як їх чоловіки віддавали злочинні накази. Тож таких дружин також можна допитувати у кримінальних провадженнях по цім високопосадовцям. І вони б з таким щасливим обличчям вже не ходили", — підсумував експерт.

Раніше ми інформували про те, що 11 квітня в мережі були оприлюднені кадри, на яких військовому ножем відрізали голову. Служба безпеки України відкрила провадження, але слідство ризикує зайти у глухий кут, адже важко ідентифікувати безпосередніх виконавців страти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за даними журналіста Дениса Казанського, до страти українського військовополоненого може бути причетний російський військовий Єгор Гузенко, який веде телеграм-канал "Тринадцятий". Раніше у нього він помітив публікацію з зображенням російського армійця з відрізаною головою у руках. В обʼєднанні розслідувачів InformNapalm помітили під відео, яке виклав засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава" Владислав Поздняков, коментар російського неонациста Олексія Мільчакова з ДШГ "Русич".