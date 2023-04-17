"Мы убивали всех": экс-вагнеровец рассказал, как расстрелял 5-летнего ребенка в Украине (видео)

Боец ЧВК Азамат Улдаров заявил, что во время захода в Соледар и Бахмут руководство во главе с Евгением Пригожиным приказало им "зачищать" всех — женщин, мужчин, стариков и детей.

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Бывший наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданское население на территории Украины. Об этом известно из расследования правозащитного проекта Gulagu.net, опубликованного 17 апреля.

"Я этой рукой выполнил приказ, убил детей", — заявил он.

Улдаров назвал обезглавление пленного оккупантами на обнародованных кадрах "ерундой". По его мнению, россияне переборщили и не должны были снимать убийство. Он признался, что находился в тот момент рядом – в 10-15 метрах от убийц.

"То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут, это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех", — вспомнил экс-наемник.

По словам Улдарова, глава ЧВК Евгений Пригожин приказал никого не выпускать из городов и уничтожить всех местных.

"И мы шли убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки и дети", — рассказал боец.

Экс-наемник поделился, что стрелял в ребенка 5-6 лет. Объяснил совершенное приказом никого не выпускать, однако заявил, что не понимает причин россиянам убивать украинцев.

Напомним, другой бывший наемник ЧВК "Вагнер" Алексей Савичев в разговоре с расследователями вспомнил, как после обмена пленниками получил приказ расстрелять всех местных жителей старше 15 лет. По его словам, тогда россияне убили 20-24 человека.

Российский пропагандист Тигран Кеосаян похвалил наемников за казни украинцев. Он объяснил это "жестокостью" войны как таковой.