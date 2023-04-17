"За татуировки": Пригожин лично приказал расстреливать украинских детей, — Gulagu (видео)

По словам двух экс-"вагнеровцев", если не выполнить задание — тебя "обнуляют". Один из случаев убийства невинных граждан произошел после очередного обмена пленными, когда уехали журналисты.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично отдает приказы о расстрелах мирных жителей Украины. Кроме того, он одобряет жестокость этих преступлений. Об этом рассказали два завербованных экс-"вагнеровца" изданию Gulagu.net 17 апреля.

Речь идет про бывших осужденных из саратовской ИК-13 и воронежской Ик-1 Азамата Улдарова и Алексея Савичева, соответственно. Они оба были помилованы после участия в войне в Украине президентом Владимиром Путиным и находятся сейчас в РФ.

Алексей Савичев вспоминает, что в феврале после очередного обмена пленными между сторонами, он с сослуживцами получил приказ. Но сначала нужно было дождаться, пока уедут журналисты.

"Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 (лет, — ред.) и выше — всех сразу расстреливать без слов. Было расстреляно 20-24 человека, из них человек 10 — 15-летние и 17-летние подростки. Есть приказ — зачистить дом. Кто там был — неважно. Не выполнил приказ — тебя обнуляют", — говорится в сообщении.

При этом, люди были совершенно безоружные и причиной расстрела могли стать обычные татуировки. В том числе, если там изображена символика "Азова".

Азамату Улдарову тоже есть что рассказать о своем опыте в Украине. Он выполнил огромное количество преступных приказов, которые, по всей видимости, отдавал лично глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь, по приказу. То что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут… Нам давали команду зачистить и уничтожить всех. Мы шли и убивали всех — женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких — пятилетних. У меня есть начальники, командиры. Над ними есть Пригожин, который нам сказал не дать выхода никому, всех уничтожить", — говорит экс-"вагнеровец".

Напомним, 17 апреля российский пропагандист Тигран Кеосаян похвалил "вагнеровцев" за убийство мирных украинцев. Муж Маргариты Симоньян считает, что все те, кто мешает действиям ВС РФ должны быть наказаны.