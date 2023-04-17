"За татуювання": Пригожин особисто наказав розстрілювати українських дітей, — Gulagu (відео)

За словами двох ексбiйцiв ПВК "Вагнер", якщо не виконати завдання — тебе "обнулюють". Один із випадків вбивства безневинних громадян стався після чергового обміну полоненими, коли поїхали журналісти.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто віддає накази про розстріл мирних жителів України. Крім того, він схвалює жорстокість цих злочинів. Про це розповіли два завербовані колишні "вагнерівці" виданню Gulagu.net 17 квітня.

Йдеться про колишніх засуджених із саратовської ВК-13 та воронезької ВК-1 Азамата Улдарова та Олексія Савічева, відповідно. Вони обоє були помилованi після участі у війні в Україні президентом Володимиром Путіним і зараз перебувають у РФ.

Олексій Савiчев згадує, що у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, він із товаришами по службі отримав наказ. Але спочатку треба було дочекатися, доки поїдуть журналісти.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років, — ред.) і вище — всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей 10 — 15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ — зачистити будинок. Хто там був — неважливо. Не виконав наказ — тебе обнулюють", — йдеться в повідомленні.

При цьому люди були абсолютно беззбройні і причиною розстрілу могли стати звичайні татуювання. Зокрема якщо там зображено символіку "Азова".

Азамату Улдарову також є що розповісти про свій досвід в Україні. Він виконав величезну кількість злочинних наказів, які, можливо, віддавав особисто голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут... Нам давали команду зачистити і знищити всіх. Ми йшли і вбивали всіх — жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей. Зокрема маленьких — п'ятирічних. У мене є начальники, командири. Над ними є Пригожин, який нам сказав не дати виходу нікому, всіх знищити", — каже окупант.

Нагадаємо, 17 квітня російський пропагандист Тигран Кеосаян похвалив "вагнерівців" за вбивство мирних українців. Чоловік вважає, що всі ті, хто заважає діям ЗС РФ, повинні бути покарані.