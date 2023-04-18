"Шантажували": вагнерівець, який розповів про розстріл дітей у Бахмуті, змінив свідчення (відео)

Колишній в'язень Азамат Улдаров заявив, що зізнатися у вбивствах мирного населення в Україні його змусив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. Також екс-найманець повідомив, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, якого він раніше звинувачував у жорстоких наказах, урятував його життя.

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Колишній найманець ПВК "Вагнер", який зізнався у вбивствах мирних жителів Бахмута, серед яких були і діти, заявив про те, що його змусили "обмовити" найманців і особисто Євгена Пригожина. Відповідне відео опублікувало медіа "ФАН", яке пов'язують із Пригожиним.

За словами Азамата Улдарова, відео із зізнаннями у вбивствах мирних українців його нібито змусив записати засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Він заявив про те, що Осєчкіну нібито стало доступне відео, де над Улдаровим вчиняють дії сексуального характеру. Він пообіцяв екс-найманцю не викладати у мережу ці кадри в обмін на зызнання у вбивствах людей у Бахмуті.

"Там є така хрінь, у Гулагу.нет є відеозйомка, де мене вбивають, знущаються, ґвалтують мене. Я не хотів, щоб це виклали в ефір, а у них ці кадри були. І мене цими кадрами шантажували. Він мені надіслав при моїй дружині два ролики", — сказав Улдаров.

Крім того, він спростував свої слова про російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого безпосередньо пов'язують із ПВК "Вагнер".

На опублікованих раніше відеокадрах Улдаров розповів, що Євген Пригожин особисто наказав нікого не випускати з Бахмута і Соледара. Виконуючи його наказ, найманці розстрілювали дітей, жінок та людей похилого віку.

Проте вже 18 квітня Улдаров змінив свої свідчення. Тепер він заявляє, що говорив про Пригожина під диктовку Володимира Осєчкіна.

"Пригожин во мужик. Він наші життя врятував. І він нас тримає в серйозно. І те, що там було сказано, було сказано під диктовку. Як мені сказали, намалювали на аркуші. Під диктовку", — сказав колишній найманець.

Також колишній найманець заявив, що нібито від такого "шантажу" засновника Gulagu.net постраждав не він один.

"У організації багато подібних відео, які корумповані співробітники ФСВП передають Осєечкіну. Потім він разом із західними спецслужбами ухвалює рішення, кого і як краще використовувати", — сказав Улдаров.

Зауважимо, що ресурс Gulagu.net справді опублікував відео з Азаматом Улдаровим та силовиками. Судячи з дати на відео, воно було знято у вересні 2020 року. На ролику чоловік дістає свій статевий орган і прикладає його до обличчя Улдарова.

Нагадаємо, 17 квітня проєкт Gulagu.net опублікував відео, на якому екс-найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював мирне населення на території України. Він заявив, що під час заходу в Соледар та Бахмут командування на чолі з Євгеном Пригожиним наказало їм "зачищати" всіх — жінок, чоловіків, літніх людей та дітей.

Також ми писали про те, що OSINT-аналітики з'ясували особисті дані найманців ПВК "Вагнер", які вбили дітей у Бахмуті. Колишні зеки Азамат Улдаров та Олексій Савічев закрили сторінки в соцмережах, але дані збереглися в архівах. Президент Росії Володимир Путін випустив їх із в'язниці, підписавши наказ.