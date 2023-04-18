"Шантажировали": вагнеровец, рассказавший о расстреле детей в Бахмуте, изменил показания (видео)

Бывший заключенный Азамат Улдаров заявил, что признаться в убийствах мирного населения в Украине его заставил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. Также экс-наемник сообщил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого он ранее обвинял в жестоких приказах, спас его жизнь.

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Бывший наемник ЧВК "Вагнер", признавшийся в убийствах мирных жителей Бахмута, среди которых были и дети, заявил о том, что его заставили "оклеветать" наемников и лично Евгения Пригожина. Соответсвующее видео опубликовало медиа "ФАН", которое связывают с Пригожиным.

По словам Азамата Улдарова, видео с признаниями в убийствах мирных украинцев его якобы заставил записать основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин.

Он заявил о том, что Осечкину якобы стало доступно видео, где над Улдаровым совершают действия сексуального характера. Он пообещал экс-наемнику не выкладывать в сеть эти кадры в обмен на признание в убийствах людей в Бахмуте.

"Там есть такая хрень, у Гулагу.нет у них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика", — сказал Улдаров.

Кроме того, он опроверг свои слова о российском бизнесмене Евгение Пригожине, которого непосредственно связывают с ЧВК "Вагнер".

На опубликованных ранее видеокадрах Улдаров рассказал о том, что Евгений Пригожин лично приказал никого не выпускать из Бахмута и Соледара. Выполняя его приказ, наемники расстреливали детей, женщин и пожилых людей.

Однако уже 18 апреля Улдаров изменил свои показания. Теперь он заявляет, что говорил о Пригожине под диктовку Владимира Осечкина.

"Пригожин во мужик. Он наши жизни спас. И он нас держит в серьезе. И то, что там было сказано, было сказано под диктовку. Как мне сказали, нарисовали на листе. Под диктовку", — сказал бывший наемник.

Также бывший наемник заявил, что якобы от подобного "шантажа" основателя Gulagu.net пострадал не он один.

"У организации много подобных видео, которые коррумпированные сотрудники ФСИН передают Осечкину. Затем он вместе с западными спецслужбами принимает решение, кого и как лучше использовать", — сказал Улдаров.

Заметим, что ресурс Gulagu.net действительно опубликовал видео с Азаматом Улдаровым и силовиками. Судя по дате на видео, оно было снято в сентябре 2020 года. На ролике мужчина достает свой половой орган и прикладывает его к лицу Улдарова.

Напомним, 17 апреля проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором экс-наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданское население на территории Украины. Он заявил, что во время захода в Соледар и Бахмут руководство во главе с Евгением Пригожиным приказало им "зачищать" всех — женщин, мужчин, стариков и детей.

Также мы писали о том, что OSINT-аналитики выяснили личные данные наемников ЧВК "Вагнер", которые убили детей в Бахмуте. Бывшие зэки Азамат Улдаров и Алексей Савичев закрыли страницы в соцсетях, но данные сохранились в архивах. Президент России Владимир Путин выпустил их из тюрьмы личными указами.