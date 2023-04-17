"Вагнеровцы" убили детей в Бахмуте: OSINT-аналитики выяснили личные данные преступников (фото)

Бывшие зэки Азамат Улдаров и Алексей Савичев закрыли страницы в соцсетях, но данные сохранились в архивах. Президент России Владимир Путин выпустил их из тюрьмы личными указами.

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OSINT-исследователи установили личные данные двух наемников российской ЧВК "Вагнер", которые признавались в убийстве украинских детей. Информация о преступниках представлена в Telegram-канале OSINT Georgia.

"Эта одна из пригожинской мр**й, которая призналась в соучастии и в убийстве около 400 мирных граждан, в том числе детей в Бахмуте в Украине. Уверен, мои друзья и другие OSINT-исследователи приложат все усилия для сбора данных на серийного убийцу и тех кто отдавал ему преступные приказы", — говорится в сообщении.

Азамат Улдаров родился 7 декабря 1981 года в российском Саратове.

"Мр**ь помилована указом х**ла (президента России Владимира Путина) от 23 августа 2022 года. Телефон: +79869857866, активен по состоянию на 2019 год", — указали авторы

В российской соцсети "ВКонтакте" страница Улдарова не активная, но сохранились архивные данные.

В "Одноклассниках" заключенный тоже скрыл профиль.

OSINT-аналитики нашли данные и другого преступника — бывшего осужденного из ИК-1 УФСИН РФ по Воронежской области Алексея Савичева, который также причастен к убийству детей и подростков.

Дата его рождения — 30 сентября 1974 года, вероятно, из города Острогожск Воронежской области.

"Мр**ь помилована указом х**ла от 2 сентября 2022 года, завербовал в "ЧВК Вагнер". Телефон: +79805572285 числился за ним раньше", — отметили специалисты.

Убийство детей в Бахмуте: справки на Улдарова и Савичева

Правозащитная организация Gulagu.net опубликовала дополнительную информацию по преступникам-"вагнеровцам" — справки об освобождении из тюрем с персональными данными.

Азамат Улдаров — уроженец Глухово Новокузнецкого района Саратовской области, был ранее судим 4 раза. Последний срок — 3 года и 4 месяца отбывал по статье 162 часть 2 (разбой).

Савичев Алексей — уроженец города Баку (столица Азербайджана). Был судим, последний срок 8 лет отбывал по статье 111 часть 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и статье 68 часть 2 (рецидив).

Наемники ЧВК "Вагнер" убивали детей в Украине: что известно?

Правозащитники из Gulagu.net 17 апреля представили видео, на котором бывший "вагнеровец" Улдаров рассказывал о расстрелах мирных жителей в Украине. Боевик признался, что стрелял в ребенка 5-6 лет.

Улдаров отметил, что когда россияне заходили в Соледар и Бахмут, им дали команду зачистить и уничтожить всех. По его словам, такой приказ дал лично глава ЧВК Евгений Пригожин.

Другой бывший наемник Алексей Савичев в этот же день говорил, как после обмена пленниками ему приказали расстрелять всех местных жителей старше 15 лет. По его словам, тогда захватчики убили 20-24 человека.

"Пресс-служба" Пригожина 17 апреля опубликовала его комментарий касательно расстрела ребенка. "По поводу расстрелов детей – конечно же никто никогда не расстреливает ни "мирняк", ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", — заявил глава ЧВК.

В Службе безопасности Украины 17 апреля публиковали перехват разговора российского оккупанта с женой. Военный говорил о приказах "проводить зачистки" на востоке Украины, убивая женщин и детей.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратил внимание на признание Улдарова в убийстве ребенка. Украинская сторона обязательно узнает все факты преступлений россиян и найдет каждого, пообещал чиновник.