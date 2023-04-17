"Биологический мусор": у Зеленского высказались об убийствах детей россиянами в Бахмуте

По словам главы ОП Андрея Ермака, россияне похитили тысячи украинских детей. При этом неизвестно, сколько из них осталось в живых.

Related video

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал недавнее признание наемника ЧВК "Вагнер" в убийстве 5-летнего ребенка. По его словам, это проливает свет на военные преступления россиян в Украине. Об этом в понедельник, 17 апреля, Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. Россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых — пока неизвестно", — написал Ермак.

По словам главы ОП, сейчас делается все для того, чтобы вернуть детей в Украину.

"Мир должен видеть лицо России, не бояться, а бить жестко", — подытожил Ермак.

Наемник ЧВК "Вагнер" убил 5-летнего ребенка в Украине

17 апреля правозащитники опубликовали видео, на котором бывший наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданское население на территории Украины. Боевик признался, что стрелял в ребенка 5-6 лет.

"То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут, это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех", — вспоминал бывший наемник.

Позиция главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Так называемая "пресс-служба" Евгения Пригожина 17 апреля опубликовала комментарий основателя ЧВК "Вагер" по поводу расстрела убийства ребенка. По его словам, боевикам "это абсолютно не нужно"

" По поводу расстрелов детей – конечно же никто никогда не расстреливает ни "мирняк", ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", — заявил Пригожин.

Напомним, другой бывший наемник ЧВК "Вагнер" Алексей Савичев 17 апреля в разговоре с журналистами вспомнил, как после обмена пленниками получил приказ расстрелять всех местных жителей старше 15 лет. По его словам, тогда россияне убили 20-24 человека.

Также напомним, 17 апреля российский пропагандист Тигран Кеосаян похвалил "вагнеровцев" за убийство мирных украинцев. Муж Маргариты Симоньян считает, что все те, кто мешает действиям ВС РФ должны быть наказаны.