"Біологічне сміття": у Зеленського висловилися про вбивства дітей росіянами у Бахмуті

За словами глави ОП Андрія Єрмака, росіяни викрали тисячі українських дітей. Водночас невідомо, скільки з них залишилося живими.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував нещодавнє зізнання найманця ПВК "Вагнер" у вбивстві 5-річної дитини. За його словами, це проливає світло на воєнні злочини росіян в Україні. Про це в понеділок, 17 квітня, Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося про всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх залишилося живими — поки що невідомо", — написав Єрмак.

За словами глави ОП, зараз робиться все для того, щоб повернути дітей в Україну.

"Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", — підсумував Єрмак.

Найманець ПВК "Вагнер" убив 5-річну дитину в Україні

17 квітня правозахисники опублікували відео, на якому колишній найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював цивільне населення на території України. Бойовик зізнався, що стріляв у дитину 5-6 років.

"Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут, це була сцена. Нам дали команду зачистити й знищити всіх", — згадував колишній найманець.

Позиція голови ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина

Так звана "пресслужба" Євгена Пригожина 17 квітня опублікувала коментар засновника ПВК "Вагер" щодо розстрілу вбивства дитини. За його словами, бойовикам "це абсолютно не потрібно".

"Щодо розстрілів дітей — звичайно, ніхто ніколи не розстрілює ні "мирняк", ні дітей, це нікому абсолютно не потрібно. Ми туди прийшли для того, щоб урятувати їх від того режиму, під яким вони перебували", — заявив Пригожин.

Нагадаємо, інший колишній найманець ПВК "Вагнер" Олексій Савічев 17 квітня в розмові з журналістами згадав, як після обміну бранцями отримав наказ розстріляти всіх місцевих мешканців віком від 15 років. За його словами, тоді росіяни вбили 20-24 особи.

Також нагадаємо, 17 квітня російський пропагандист Тигран Кеосаян похвалив "вагнерівців" за вбивство мирних українців. Чоловік Маргарити Симоньян вважає, що всі ті, хто заважає діям ЗС РФ, повинні бути покарані.