"Полное уничтожение": солдат РФ рассказал жене о приказе убивать детей, — СБУ (видео)

Неизвестный российский военный пожаловался супруге, что не спал 30 часов из-за того, что вынужден был "зачищать" украинские территории от несовершеннолетних и женщин.

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В одном из перехваченных СБУ разговоров российского оккупанта с женой можно услышать, что оккупантам отдают приказы "проводить зачистки" на востоке Украины с призывом убивать женщин и детей. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В перехваченном разговоре российского военного он сообщает, что, когда армию РФ отправляли с заданиями на восток Украины, им дали приказ полностью уничтожать всех украинцев, включая женщин и детей.

"Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, на**й". Я готов, но я, если честно, подо***ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, по**й – просто наповал. Идем в зачистку", – рассказывает своей жене один из российских военных.

При этом супруга отвечает, что она все понимает, но по новостям им объяснили, что так и нужно.

"Мы когда дома были, смотрели новости, мы с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали", – вторит ему по телефону его супруга.

"Идет первый, и мы через 150 метров *б твою мать сзади, и занимаем позицию зачисткой. Я не спал, Светка, тридцать, прикинь часов, ты представляешь? На мне 2600. Я не знаю, тут война другая", — говорит оккупант.

В начале апреля прошлого года СБУ перехватила разговор другого оккупанта с женой, во время которого супруга российского военного дала "добро" на изнасилование украинок, с одной только просьбой "предохраняться".

Также в одном из прошлогодних перехватов СБУ удалось засвидетельствовать разговор контрактника из российской глубинки с матерью, в котором он выразил желание "стереть всю Украины с лица земли до самого Львова, чтобы этой страны не было на карте".