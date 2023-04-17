"Повне знищення": солдат РФ розповів дружині про наказ вбивати дітей, — СБУ (відео)

Невідомий російський військовий поскаржився дружині, що не спав 30 годин через те, що змушений був "зачищати" українські території від неповнолітніх і жінок.

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В одній із перехоплених СБУ розмов російського окупанта з дружиною можна почути, що окупантам надають накази "проводити зачистки" на сході України із закликом вбивати жінок і дітей. Про це 17 квітня повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

У перехопленій розмові російського військового він повідомляє, що коли армію РФ відправляли із завданнями на схід України, їм наказали повністю знищувати всіх українців, жінок і дітей також.

"Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: "стріляйте, на**й". Я готовий, але я, якщо чесно, під***в. Нам усе пояснили: чотирнадцять років, вісімнадцять, дівчина, по**й — просто наповал. Ідемо в зачистку", — розповідає своїй дружині один із російських військових.

Водночас дружина відповідає, що вона все розуміє, але з новин їм пояснили, що так і потрібно.

"Ми коли вдома були, дивилися новини, ми з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний — всі вже поїхали", — підхоплює розмову його дружина.

"Іде перший, і ми через 150 метрів, *б твою мати, позаду, і займаємо позицію зачисткою. Я не спав, Свєто, тридцять, прикинь годин, ти уявляєш? На мені 2600. Я не знаю, тут війна інша", — каже окупант.

На початку квітня минулого року СБУ перехопила розмову іншого окупанта з дружиною, під час якого дружина російського військового дала "добро" на зґвалтування українок із одним лише проханням "використовувати належні засоби захисту".

Також в одному з минулорічних перехоплень СБУ вдалося зафіксувати розмову контрактника з російської глибинки із його матір'ю, де він висловив бажання "стерти всю Україну з лиця землі до самого Львова, щоб цієї країни не було на карті".