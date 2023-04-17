"Вагнерівці" вбили дітей у Бахмуті: OSINT-аналітики з'ясували особисті дані злочинців (фото)

Колишні зеки Азамат Улдаров і Олексій Савічев закрили сторінки в соцмережах, але дані збереглися в архівах. Президент Росії Володимир Путін випустив їх із в'язниць особистими указами.

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OSINT-дослідники встановили особисті дані двох найманців російської ПВК "Вагнер", які зізнавалися в убивстві українських дітей. Інформація про злочинців представлена в Telegram-каналі OSINT Georgia.

"Це одна з пригожинських мер**т, яка зізналася у співучасті й убивстві близько 400 мирних громадян, у тому числі дітей, у Бахмуті в Україні. Упевнений, мої друзі й інші OSINT-дослідники докладуть усіх зусиль для збору даних на серійного вбивцю й тих, хто віддавав йому злочинні накази", — йдеться в повідомленні.

Азамат Улдаров народився 7 грудня 1981 року в Саратові.

"Мр**ь помилувана указом х**ла (президента Росії Володимира Путіна) від 23 серпня 2022 року. Телефон: +79869857866, активний станом на 2019 рік", — зазначили автори.

У російській соцмережі "ВКонтакте" сторінка Улдарова не активна, але збереглися архівні дані.

В "Одноклассниках" ув'язнений також приховав профіль.

OSINT-аналітики знайшли дані й іншого злочинця — колишнього засудженого з ІЧ-1 УФСВП РФ по Воронезькій області Олексія Савічева, який також причетний до вбивства дітей іч підлітків.

Дата його народження — 30 вересня 1974 року, ймовірно, з міста Острогозьк Воронезької області.

"Мер**а помилована указом х**ла від 2 вересня 2022 року, завербаний у "ПВК Вагнер". Телефон: +79805572285 раніше був його", — зазначили фахівці.

Вбивство дітей у Бахмуті: довідки на Улдарова та Савічева

Правозахисна організація Gulagu.net опублікувала додаткову інформацію щодо злочинців-"вагнерівців" — довідки про звільнення з в'язниць із персональними даними.

Азамат Улдаров — уродженець Глухового Новокузнецького району Саратовської області, був раніше засуджений 4 рази. Останній термін — 3 роки та 4 місяці відбував за статтею 162 частину 2 (розбій).

Савічев Олексій — уродженець міста Баку (столиця Азербайджану). Був судимий, останній термін 8 років відбував за статтею 111 частина 4 (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого) та статті 68 частина 2 (рецидив).

Найманці ПВК "Вагнер" вбивали дітей в Україні: що відомо?

Правозахисники з Gulagu.net 17 квітня представили відео, на якому колишній "вагнерівець" Улдаров розповідав про розстріл мирних жителів в Україні. Бойовик зізнався, що стріляв у дитину 5-6 років.

Улдаров зазначив, що коли росіяни заходили в Соледар і Бахмут, їм дали команду зачистити й знищити всіх. За його словами, такий наказ дав особисто голова ПВК Євген Пригожин.

Інший колишній найманець Олексій Савічев того ж дня казав, як після обміну бранцями йому наказали розстріляти всіх місцевих мешканців віком від 15 років. За його словами, тоді загарбники вбили 20-24 особи.

"Пресслужба" Пригожина 17 квітня опублікувала його коментар щодо розстрілу дитини. "Щодо розстрілів дітей — звичайно, ніхто ніколи не розстрілює ні "мирняк", ні дітей, це нікому абсолютно не потрібно. Ми туди прийшли для того, щоб врятувати їх від того режиму, під яким вони були", — заявив голова ПВК.

У Службі безпеки України 17 квітня публікували перехоплення розмови російського окупанта з дружиною. Військовий говорив про накази "проводити зачистки" на сході України, вбиваючи жінок і дітей.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак звернув увагу на зізнання Улдарова у вбивстві дитини. Українська сторона обов'язково дізнається про всі факти злочинів росіян і знайде кожного, пообіцяв чиновник.