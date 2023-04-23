"Закон трехсотого". Пригожин приказал бойцам ЧВК "Вагнер" не брать пленных
Свое решение "повар Путина" мотивировал тем, что ему попал в руки "перехват" разговора, где украинские бойцы якобы отдали приказ расстрелять раненого наемника из ЧВК "Вагнер".
Покровитель наемников из ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин приказал своим подопечным больше не брать в плен бойцов украинских Сил обороны. Свое распоряжение он мотивировал тем, что перед этим украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца". Ответ Пригожина был опубликован в его Telegram 23 апреля.
Днем того же дня в его паблике появилась публикация с "перехватом" разговора бойцов ВСУ, в котором якобы украинские бойцы, поймав раненого наемника, расстреляли его.
"Мы пленных не берем, кончайте его. Не церемониться ни с кем, всех валить на**й", — звучит голос на аудиозаписи.
После публикации этого "перехвата" Пригожин заявил, что попавшая в Сеть запись имеет "очень серьезное гуманитарное значение". По его словам, ЧВК "Вагнер" никогда не нарушала международные конвенции об обращении с военнопленными и часто возвращала таких бойцов без обмена, "просто так".
Теперь же, судя по всему, Пригожин решил снять с себя ответственность и приказал своим наемникам убивать противника на поле боя и никого не брать в плен.
"Нарушать правила гуманизма мы не будем, и будем просто уничтожать всех на поле боя. Этот закон будет называться — "закон трехсотого". Мы, правда, пока не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. Ни одного пленного больше не брать", — заявил Пригожин.
Отметим, что на момент публикации украинское военное и политическое руководство не прокомментировали заявления Евгения Пригожина.
Напомним, 17 апреля бывший наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал о расстрелах гражданских на территории Украины. По его словам, когда "вагнеровцы" заходили в Соледар и Бахмут они получили приказ "зачищать" всех — женщин, мужчин, стариков и детей.
Позже в сети появилось видео с Улдаровым, на котором он говорит, что рассказать о расстрелах мирного населения ему приказал основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин. Бывший наемник уточнил, что у Осечкина якобы в руках оказалась видео, где над Улдаровым совершают действия сексуального характера, и этим видео его шантажировали.