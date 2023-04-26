Украина вернула 44 военнопленных: среди них бойцы НГУ, ВСУ и ГПСУ

Среди уволенных есть гражданские, а также раненые украинские защитники, которых враг пытал в плену.

Related video

26 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Украина вернула домой 44 защитника. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы уволили двух гражданских. Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена", — сообщил Ермак.

Они защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке.

Он добавил, что Координационный штаб по обращению с военнопленными должен выполнить четко поставленную задачу "вернуть домой всех".

Домой вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки

Напомним, что OSINT-расследователи установили личные данные наемников российского ЧВК "Вагнер", признававшихся в убийстве украинских детей. Это бывшие узники Азамат Улдаров и Алексей Савичов. Их президент РФ Путин выпустил из тюрьмы личные указы.

23 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что приказал своим подопечным не брать в плен бойцов Сил обороны Украины. Такое решение он мотивировал тем, что украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца".