Украл деньги из храма: СМИ узнали подробности о монахе, который сжег церковь (фото)

Монах УПЦ МП украл церковные деньги, а после сжег и храм, и близлежащий магазин. Правоохранители сообщили, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности.

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В селе Милиево Черновицкой области правоохранители задержали монаха УПЦ МП, которы поджог местный храм. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает УНИАН.

Правоохранители задержали мужчину возле торгово-гостиничного комплекса "Монарх". Подозреваемый сознался, что поджег и его. Он также рассказал силовикам, что подоткнуло его к двум поджогам. По словам монаха, он вынес из церкви 3,5 тысячи грн. А чтобы скрыть следы преступления, поджег ее.

В поджоге храма полиция подозревает мужчину, у которого могут быть нарушения психики

При обыске у задержанного действительно нашли сумку с купюрами.

По информации медиа поджигателя зовут Евгений Ткачук. Во время пострига мужчина принял имя Серафим. Журналисты утверждают, что у 34-летнего мужчины есть психическое расстройство.

В свою очередь правоохранители рассказали, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления в виде порчи имущества.

В сумке у монаха Серафима, который поджег храм, нашли украденные купюры

Напомним, 24 апреля в Национальной полиции сообщили о том, что неизвестные подожгли церковь УПЦ МП в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области. Полицейские уточнили, что в месте с религиозным сооружением загорелся и магазин. Компетентные органы установили, что возгорание произошло в результате поджога.

А 19 апреля стало известно, что российские войска в апреле разрушили церковь вблизи Запорожья. В результате российского обстрела повреждения получила церковь в Камышевасе. Жертв среди гражданского населения нет, поскольку в момент прилета снарядов никаких богослужений на территории религиозного сооружения не проводилось. Руководитель Запорожской ОВА отметил, что российские войска не имеют "ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова", когда была совершена массированная атака.