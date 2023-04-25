Вкрав гроші з храму: ЗМІ дізналися подробиці про ченця, який спалив церкву (фото)

Монах УПЦ МП вкрав церковні гроші, а потім спалив і храм, і довколишній магазин. Правоохоронці повідомили, що чоловік уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

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У селі Мілієве Чернівецької області правоохоронці затримали ченця УПЦ МП, який підпалив місцевий храм. Про це із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє УНІАН.

Правоохоронці затримали чоловіка біля торговельно-готельного комплексу "Монарх". Підозрюваний зізнався, що підпалив і його. Він також розповів силовикам, що підштовхнуло його до двох підпалів. За словами ченця, він виніс із церкви 3,5 тисячі грн. А щоб приховати сліди злочину, підпалив її.

У підпалі храму поліція підозрює чоловіка, який може мати порушення психіки.

Під час обшуку у затриманого справді знайшли сумку із купюрами.

За інформацією медіа, палія звуть Євген Ткачук. Під час постригу чоловік одержав ім'я Серафим. Журналісти стверджують, що 34-річний чоловік має психічний розлад.

Своєю чергою, правоохоронці розповіли, що чоловік уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини у вигляді псування майна.

У сумці у ченця Серафима, який підпалив храм, знайшли вкрадені купюри

Нагадаємо, 24 квітня у Національній поліції повідомили про те, що невідомі підпалили церкву УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області. Поліцейські уточнили, що разом з релігійною спорудою загорівся і магазин. Компетентні органи встановили, що пожежа сталася внаслідок підпалу.

А 19 квітня стало відомо, що російські війська у квітні зруйнували церкву поблизу Запоріжжя. Внаслідок російського обстрілу пошкодження отримала церква у Комишевасі. Жертв серед цивільного населення немає, оскільки на момент прильоту снарядів жодних богослужінь на території релігійної споруди не проводилося. Керівник Запорізької ОВА зазначив, що російські війська не мають "нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового", коли було здійснено масовану атаку.