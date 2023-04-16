"Нічого святого": ЗС РФ зруйнували церкву під Запоріжжям (фото)

За даними рятувальників, унаслідок російського обстрілу постраждала церква у Комишувасі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає, оскільки на момент прильоту снарядів жодних богослужінь не проводилося.

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У ніч перед Великоднем, 16 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Запорізькому району. Постраждала церква у Комишувасі, де, на щастя, не велася пасхальна служба. Пошкоджено також розташовані поблизу будівлі. Про це повідомляє ДСНС України.

На опублікованих кадрах зруйнована ворожою ракетою церква в населеному пункті у передмісті Запоріжжя.

У публікації йдеться про те, що "це жорстока ілюстрація справжнього обличчя цінностей російського світу", який, прикриваючись спотвореними ідеями православ'я, руйнує, знищує та оскверняє найсвятіше.

Коментуючи цей обстріл, Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, зазначив, що російські війська не мають "нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового", коли було здійснено масовану атаку.

Наслiдки обстрiлу в церквi у Запорізькій області

Крім Комишувахи, постраждало також і Запоріжжя.

"В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі встановлюються", — зазначили в пресслужбі адміністрації та попередили про необхідність бути пильними, оскільки ворог не припиняє обстрілів.

У ніч на 16 квітня російські війська також обстріляли із ЗРК "С-300" Снігурівську громаду Миколаївської області. Обстрілу зазнали школи та лікарні — внаслідок цього загинули підлітки. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що російські війська можуть розширювати наступ у Бахмуті — так площа фронту не обмежуватиметься адмінрайоном. ЗС РФ також готують оборону в районі Куп'янська. Про це повідомляють військові дослідники з ISW у зведенні за 15 квітня.