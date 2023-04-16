"Ничего святого": ВС РФ разрушили церковь под Запорожьем (фото)

По данным спасателей, в результате российского обстрела пострадала церковь в Камышевахе. К счастью, жертв среди гражданского населения нет, поскольку в момент прилета снарядов никаких богослужений не проводилось.

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В ночь перед Пасхой, 16 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Пострадала церковь в Камышевахе, где, по счастью, не велась пасхальная служба. Повреждены и находящиеся поблизости здания. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

На опубликованных кадрах разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте в пригороде Запорожья.

"Это жестокая иллюстрация настоящего лица ценностей "русского мира", который, прикрываясь извращенными идеями православия разрушает, уничтожает и оскверняет самое святое", — говорится в публикации.

Комментируя этот обстрел Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА, отметил, что у российских войск нет "ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова", когда была совершена массированная атака.

Помимо Камышевахи пострадало и Запорожье.

"В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются", — отметили и в пресс-службе администрации и предупредили о необходимости охранять бдительность, поскольку враг не прекращает обстрелы.

В ночь на 16 апреля российский войска также обстреляли из ЗРК "С-300" Снигиревскую общину Николаевской области. Обстрелу подврглись школы и больницы — в результате чего погибли подростки. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что российские войска могут расширять наступление в Бахмуте — таким образом площадь фронта не будет ограничиваться админрайоном. ВС РФ также готовят оборону в районе Купянска. Об этом сообщают военные исследователи из ISW в сводке за 15 апреля.