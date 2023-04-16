Армия РФ ударила по школам и больнице в Николаевской области: погибли подростки (фото)

Оккупанты выпустили по гражданским целям ракеты С-300. По сведениям Николаевской областной прокуратуры, в результате попадания погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

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Ночью 16 апреля российская армия обстреляла ракетами С-300 Снигиревскую общину Николаевской области, погибли двое подростков. Об этом сообщил в Telegram 16 апреля глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения", — проинформировал Ким.

Взрывы повредили жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. По данным Николаевской областной прокуратуры, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка, проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины).

Взрывы повредили жилые дома, учебное заведение и частное предприятие

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники Главного управления Нацполиции в области.

Ким дополнил, что в городе Снигиревка в результате обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

"По предварительной информации без пострадавших", – заметил глава ОВА.

А 15 апреля вражеская армия, по сведениям Кима, обстреляла один из населенных пунктов Гороховской общины. Повреждено здание детского сада и клуба, пострадавших не было.

В Николаеве, Николаевском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, заключил он.

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта добавил, что после обстрела местные власти работают над восстановлением поврежденного имущества, а энергетики — над восстановлением электроснабжения, которое было частично повреждено.

Напомним, что утром 13 марта ВС РФ обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской громады Николаевской области, погибли 2 человека.

А 15 апреля корректировщику огня из Николаева вынесли приговор за помощь оккупантам — мужчине дали 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения.