Армія РФ вдарила по школах і лікарні на Миколаївщині: загинули підлітки (фото)

Окупанти випустили по цивільних цілях ракети С-300. За даними Миколаївської обласної прокуратури, внаслідок удару загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина.

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Уночі 16 квітня російська армія обстріляла ракетами С-300 Снігурівську громаду Миколаївської області, загинуло двоє підлітків. Про це повідомив у Telegram 16 квітня голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинули два підлітки 2005 року народження", — поінформував Кім.

Вибухи пошкодили житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство. За даними Миколаївської обласної прокуратури, загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина, проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вибухи пошкодили житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти й вибухотехніки Головного управління Нацполіції в області.

Кім доповнив, що в місті Снігурівка внаслідок обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

"За попередньою інформацією без постраждалих", — зауважив голова ОВА.

А 15 квітня ворожа армія, за відомостями Кіма, обстріляла один із населених пунктів Горохівської громади. Пошкоджено будівлю дитячого садка та клубу, потерпілих не було.

У Миколаєві, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно, сказав він.

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта додав, що після обстрілу місцева влада працює над відновленням пошкодженого майна, а енергетики — над відновленням електропостачання, яке було частково пошкоджене.

Нагадаємо, що вранці 13 березня ЗС РФ обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області, загинули 2 особи.

А 15 квітня корегувальнику вогню з Миколаєва ухвалили вирок за допомогу окупантам — чоловікові дали 11 років і 6 місяців ув'язнення.