На Буковині горіла церква УПЦ: єпархія стверджує про "професійний підпал" (фото, відео)

Унаслідок підпалу споруди, як стверджують правоохоронці, також спалахнув сусідній магазин. В УПЦ стверджують, що це вже не перша пожежа у храмі на території Вижницького району.

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Церква УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області зайнялася через підпал. Про це 24 квітня повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Разом із релігійною спорудою спалахнув і магазин. Правоохоронці встановили, що займання відбулося внаслідок підпалу.

Поліцейські оперативно встановили особу порушника. З'ясувалося, що до підпалу причетний 34-річний житель села Іспас. Наразі проводяться слідчі заходи, встановлюються мотиви громадянина.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ прокоментували інцидент. У пресслужбі заявили, що один із найкрасивіших храмів вирішили пошкодити люди, які розуміються на підпалах.

"Підпалили храм — професійно, без шансів на порятунок", — йдеться у дописі.

У повідомлені також додали, що підпал церкви на території Вижницького району відбувається не вперше. У ніч з 14 на 15 квітня 2020 року невідомі спалили старовинну церкву на честь святої мучениці Параскеви, яка розташована у селі Лукавці.

Нагадаємо, російські війська у квітні зруйнували церкву поблизу Запоріжжя. Внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала церква у Комишувасі. Жертв серед цивільного населення немає, оскільки на момент прильоту снарядів жодних богослужінь на території релігійної споруди не проводилося. Керівник Запорізької ОВА, зазначив, що російські війська не мають "нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового", коли було здійснено масовану атаку.

Також 4 квітня війська РФ обстріляли церкву в Луганській області. Уламкові поранення отримали настоятель та священник іншого храму, який у момент обстрілу був там. Храм святителя Луки Кримського в Рубіжному належить до Православної церкви України. У Держслужбі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення.