На Буковине горела церковь УПЦ: епархия утверждает "профессиональный поджог" (фото, видео)

В результате поджога сооружения, как утверждают правоохранители, также загорелся соседний магазин. В УПЦ утверждают, что это уже не первый пожар в храме на территории Вижницкого района.

Related video

Церковь УПЦ МП в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области горела из-за поджога. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Вместе с религиозным сооружением загорелся и магазин. Правоохранители установили, что возгорание произошло в результате поджога.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя. Оказалось, что к поджогу причастен 34-летний житель села Испас. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются мотивы гражданина.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ прокомментировали инцидент. В пресс-службе заявили, что один из самых красивых храмов решили повредить люди, которые разбираются в поджогах.

"Поджогли храм – профессионально, без шансов на спасение", – говорится в сообщении.

В сообщении также добавили, что поджог церкви на территории Вижницкого района происходит не впервые. В ночь с 14 на 15 апреля 2020 года неизвестные сожгли старинную церковь в честь святой мученицы Параскевы, расположенной в селе Лукавцы.

Напомним, российские войска в апреле разрушили церковь вблизи Запорожья. В результате российского обстрела повреждения получила церковь в Камышевасе. Жертв среди гражданского населения нет, поскольку в момент прилета снарядов никаких богослужений на территории религиозного сооружения не проводилось. Руководитель Запорожской ОВА отметил, что российские войска не имеют "ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова", когда была совершена массированная атака.

Также 4 апреля войска РФ обстреляли церковь в Луганской области. Обломочные ранения получили настоятель и священник другого храма, который в момент обстрела находился там. Храм святителя Луки Крымского в Рубежном принадлежит Православной церкви Украины. В Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения в Украину разрушили и повредили по меньшей мере 59 построек духовного значения.