Войска РФ обстреляли церковь в Луганской области: ранены священники (фото)

Cнаряд пробил крышу церкви святителя Луки Крымского. Осколки ранили настоятеля и священника другого храма, который оказался там в момент обстрела.

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Российские захватчики обстреляли храм в Рубежном Луганской области, двое священников получили ранения. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

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Cнаряд попал в церковь святителя Луки Крымского и пробил кровлю.

[ + – ] Храм святителя Луки Крымского в Рубежном относится к Православной церкви Украинs

Осколочные ранения получили настоятель и священник другого храма, который в момент обстрела был там.

Храм святителя Луки Крымского в Рубежном относится к Православной церкви Украины.

Обстрелы церквей – сколько разрушили

Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину разрушили и повредили по меньшей мере 59 сооружений духовного значения, сообщила 25 марта Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести.

Чиновники подсчитали, что оккупанты сносят в среднем два здания в день в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

[ + – ] Сооружения духовного значения разрушают в 8 областях

"Подавляющее большинство – православные храмы. Разрушениям подверглись мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций", – уточнила организация.

Фокус ранее писал, как армия РФ уничтожает старинные здания и культурное наследие Украины. К примеру, в Харькове 2 марта обстреляли Свято-Успенский собор на улице Университетской. Это памятник архитектуры национального значения.

ВС РФ 14 марта обстреляли и разграбили архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" в Запорожской области. Захватчики украли оттуда мраморный унитаз времен графов Поповых.