Украли даже унитаз: войска РФ обстреляли и разграбили музей "Усадьба Попова" под Запорожьем

Как сообщают в областной госадминистрации, российские военнослужащие, помимо оргтехники, украли мраморный унитаз, который принадлежал графам Поповым.

Российские войска обстреляли и разграбили архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" в Запорожской области. Эту информацию подтвердила директор комплекса Анна Головко.

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По ее словам, архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова", который находится в Васильевке, был обстрелян и разграблен в воскресенье, 13 марта.

Анна Головко рассказала, что российские военнослужащие разбили оргтехнику и вынесли с территории все, "что можно было взять в руки".

"Выломаны все двери, разбиты окна! Уничтожено все, что встретилось на пути!", — добавила директор музея-заповедника в Запорожской области.

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Информацию о разграблении музейного комплекса "Усадьба Попова" в Васильевке также подтвердил председатель Департамента культуры и информационной политики Запорожской областной госадминистрации Влад Мороко. По его словам, российские военнослужащие украли даже мраморный унитаз.

"Я не знаю, зачем он им. Орки, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых", — сообщил Мороко.

Глава Департамента культуры и информполитики напомнил, что впервые этот унитаз выкрали с территории музейного комплекса большевики, но через некоторое время культурную ценность вернули в "Усадьбу Попова".

"И вот снова, новые захватчики воруют злосчастный унитаз! Зачем? Я не понимаю! Орда, просто Орда!", — подытожил Мороко в своем Facebook.

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"Усадьба Попова" — известный памятник архитектуры 2-й половины XIX века в Запорожской области. На сегодняшний день это Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова". Семья Поповых владела этой территорией до 1917 года, пока не произошла Октябрьская революция.

"Усадьба Попова" является единственным замковым сооружением в Запорожской области. До начала полномасштабного вторжения армии РФ музей-заповедник был открыт для посещения — гости могли посмотреть все локации, которые находятся в комплексе. 7 марта 2022 года "Усадьба Попова" была обстреляна оккупантами, в результате чего пострадало здание манежа-конюшни.

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