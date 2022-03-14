Вкрали навіть унітаз: війська РФ обстріляли та пограбували музей "Садиба Попова" під Запоріжжям

Як повідомляють в обласній держадміністрації, російські військовослужбовці, крім оргтехніки, вкрали мармуровий унітаз, який належав графам Поповим.

Російські війська обстріляли та розграбували архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова" в Запорізькій області. Цю інформацію підтвердила директорка комплексу Ганна Головко.

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За її словами, архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова", що знаходиться у Василівці, обстріляли та пограбували в неділю, 13 березня.

Ганна Головко розповіла, що російські військовослужбовці розбили оргтехніку та винесли з території все, "що можна було взяти в руки".

"Виламані всі двері, розбито вікна! Знищено все, що зустрілося на шляху!", — додала директорка музею-заповідника в Запорізькій області.

[ + – ] Окупанти обстріляли та пограбували музейний комплекс "Садиба Попова"

Інформацію про розграбування музейного комплексу "Садиба Попова" у Василівці також підтвердив голова Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної державної адміністрації Влад Мороко. За його словами, російські військовослужбовці вкрали мармуровий унітаз.

"Я не знаю, навіщо він їм. Орки, грабуючи Садибу Попова, разом із пилками та шурупокрутом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових", — повідомив Мороко.

Голова Департаменту культури та інформполітики нагадав, що вперше цей унітаз викрали з території музейного комплексу більшовики, але через якийсь час культурну цінність повернули до "Садиби Попова".

"І ось знову, нові загарбники крадуть злощасний унітаз! Навіщо? Я не розумію! Орда, просто Орда!" — підсумував Мороко у своєму Facebook.

[ + – ] Війська РФ вкрали мармуровий унітаз із "Садиби Попова" у Василівці

"Садиба Попова" — відома пам'ятка архітектури 2-ї половини XIX століття в Запорізькій області. На сьогодні це Васильківський історико-архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова". Сім'я Попових володіла цією територією до 1917 року, доки не відбулася Жовтнева революція.

"Садиба Попова" є єдиною замковою спорудою в Запорізькій області. До початку повномасштабного вторгнення армії РФ музей-заповідник відчинили для відвідування — гості могли переглянути всі локації, що знаходяться в комплексі. 7 березня 2022 року "Садибу Попова" обстріляли окупанти, внаслідок чого постраждала будівля манежа-стайні.

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