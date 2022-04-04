Війська РФ обстріляли церкву на Луганщині: поранено священиків (фото)
Снаряд пробив дах храму святителя Луки Кримського. Осколки поранили настоятеля та священника іншого храму, який опинився там у момент обстрілу.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Російські загарбники обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, двоє священників зазнали поранень. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.
Снаряд потрапив у храм святителя Луки Кримського та пробив покрівлю.
Уламкові поранення отримали настоятель та священник іншого храму, який у момент обстрілу був там.
Храм святителя Луки Кримського в Рубіжному належить до Православної церкви України.
Обстріли церков — скільки зруйнували
Російські військові з початку повномасштабного вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення, повідомила 25 березня Держслужба України з етнополітики та свободи совісті.
Чиновники підрахували, що окупанти зносять у середньому дві будівлі на день у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
"Переважна більшість — православні храми. Руйнування зазнали мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні установи та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій", — уточнила організація.
Фокус раніше писав, як армія РФ знищує старовинні будівлі та культурну спадщину України. Наприклад, у Харкові 2 березня обстріляли Свято-Успенський собор на вулиці Університетській. Це пам'ятка архітектури національного значення.
ЗС РФ 14 березня обстріляли та розграбували архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова" в Запорізькій області. Загарбники викрали звідти мармуровий унітаз часів графів Попових.