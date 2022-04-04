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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ обстріляли церкву на Луганщині: поранено священиків (фото)

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Фото: Facebook | Снаряд пробив покрівлю храму святителя Луки Кримського

Снаряд пробив дах храму святителя Луки Кримського. Осколки поранили настоятеля та священника іншого храму, який опинився там у момент обстрілу.

Російські загарбники обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, двоє священників зазнали поранень. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Снаряд потрапив у храм святителя Луки Кримського та пробив покрівлю.

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Храм святителя Луки Кримського в Рубіжному належить до Православної церкви України

Уламкові поранення отримали настоятель та священник іншого храму, який у момент обстрілу був там.

Храм святителя Луки Кримського в Рубіжному належить до Православної церкви України.

Обстріли церков — скільки зруйнували

Російські військові з початку повномасштабного вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення, повідомила 25 березня Держслужба України з етнополітики та свободи совісті.

Чиновники підрахували, що окупанти зносять у середньому дві будівлі на день у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Споруди духовного значення руйнують у 8 областях
Споруди духовного значення руйнують у 8 областях

"Переважна більшість — православні храми. Руйнування зазнали мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні установи та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій", — уточнила організація.

Фокус раніше писав, як армія РФ знищує старовинні будівлі та культурну спадщину України. Наприклад, у Харкові 2 березня обстріляли Свято-Успенський собор на вулиці Університетській. Це пам'ятка архітектури національного значення.

ЗС РФ 14 березня обстріляли та розграбували архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова" в Запорізькій області. Загарбники викрали звідти мармуровий унітаз часів графів Попових.