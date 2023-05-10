Більшість українців відмовилися від російської мови після початку війни (інфографіка)

Результати опитування соціологів показали, що на спілкування українською мовою з великим ентузіазмом перейшла або молодь (від 18 до 24 років), або старше покоління віком від 55 до 60 років.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни України почали все частіше використовувати українську мову в повсякденному спілкуванні. Про це свідчать результати дослідження Gradus Research "Градус суспільства під час війни".

Опитування українців показало, що якщо до початку вторгнення РФ більшість респондентів говорили російською мовою (56%), а українську мову використовували лише 43% населення, зараз картина змінилася у протилежний бік.

За новими даними, українська мова стала частиною повсякденного побуту у 61% опитаних, 37% українців продовжують спілкуватися російською мовою, а також серед опитаних є 2% людей, які використовують у побуті іншу мову.

За результатами дослідження вдалося з'ясувати, що на українську мову у побуті найчастіше переходить молодь (віком від 18 до 24 років), а також старша вікова група українців (від 55 до 60 років).

Дослідження також показало, що найбільший приріст україномовного населення спостерігається у південному регіоні (+23%), столиці (+23%) та на сході (+19%).

Нагадаємо, за результатами недавнього дослідження, проведеного Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи", більше половини громадян України вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату могла сприяти агресії Російської Федерації.

Також нагадаємо, наприкінці березня опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології показало, що більшість українців вважають, що поляки — це схожа на них нація з погляду ментальності та загальної історії.