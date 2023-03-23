Не росіяни: українці назвали націю, яка до них історично найближча, — опитування

Лише 12% опитаних соціологами відповіли, що українцям ближче за все росіяни. Ще 2% респондентів назвали таким народом білорусів.

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Більшість українців вважають, що поляки — це схожа на них нація з погляду ментальності та спільної історії. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), які було опубліковано 20 березня.

Соціологи КМІС із 19 до 27 січня 2023 року опитали по телефону 2004 повнолітніх жителя України.

Запитання людям ставили різні, але всі вони так чи інакше стосувалися ставлення українців до історичної пам'яті.

Зокрема, було поставлено й запитання про те, який народ з погляду спільної історії найближчий для українців.

Переважна більшість опитаних (63%) відповіли, що українці мають найбільше спільного з поляками.

І тільки 12% опитаних соціологами відповіли, що українцям найближчі росіяни.

Ще менше респондентів (2%) вважають, що найбільш історично близький народ для українців — це білоруси.

І лише 1% опитаних згоден із твердженням, що для українців історично близькими є угорці, чехи, американці та болгари.

Зауважимо, що 17% респондентів або не змогли відповісти на поставлене запитання, або й зовсім відмовилися відповідати.

Більшість українців вважають, що саме поляки — подібна до нас нація, з якою ми маємо багато спільних історичних моментів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року українці розповіли соціологам, як вони бачать закінчення російсько-української війни. Згідно з опитуванням, 93% респондентів не сумніваються у перемозі України. А більшість громадян вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.

А в лютому 2023 року українці назвали прийнятні умови для закінчення війни з РФ. Опитування показало, що 56% українців не готові відмовлятися від вступу до ЄС заради миру з РФ. Водночас, відмовитися від НАТО заради припинення війни не хочуть 49% респондентів.