Не россияне: украинцы назвали нацию, которая к ним исторически ближе всего, — опрос

Лишь 12% опрошенных социологами ответили, что украинцам ближе всего россияне. Еще 2% респондентов назвали таким народом белорусов.

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Большинство украинцев считает, что поляки — это самая похожая на них нация с точки зрения ментальности и общей истории. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые были опубликованы 20 марта.

Социологи КМИС с 19 по 27 января 2023 года опросили по телефону 2004 совершеннолетних жителя Украины.

Вопросы людям задавали разные, но все они так или иначе касались отношения украинцев к исторической памяти.

В частности был задан и вопрос о том, какой народ с точки зрения общей истории ближе всего для украинцев.

Подавляющее большинство опрошенных (63%) ответили, что у украинцев больше всего точек соприкосновения с поляками.

И только 12% опрошенных социологами ответили, что украинцам ближе всего россияне.

Еще меньше респондентов (2%) считают, что самый исторически близкий народ для украинцев — это белорусы.

И только 1% опрошенных согласен с утверждением, что для украинцев исторически близкими являются венгры, чехи, американцы и болгары.

Заметим, что 17% респондентов либо затруднились с ответом на поставленный вопрос, либо и вовсе отказались отвечать.

Большинство украинцев считают, что именно поляки — самая похожая на нас нация, с которой мы имеем много общих исторических моментов.

Напомним, в декабре 2022 года украинцы рассказали социологам, как они видят окончание российско-украинской войны. Согласно опросу, 93% респондентов не сомневаются в победе Украины. А большая часть граждан считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.

А в феврале 2023 года украинцы назвали приемлемые условия для окончания войны с РФ. Опрос показал, что 56% украинцев не готовы отказываться от вступления в ЕС ради мира с РФ. В то же время отказаться от НАТО ради прекращения войны не хотят 49% респондентов.