В эфире телемарафона "Единые новости" показали карту с Крымом в составе России (фото)

Авторы одного из сюжетов отметили на карте РФ регионы, где недавно произошли коммунальные аварии. На той же карте можно заметить украинский полуостров, оккупированный россиянами.

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Во вторник, 16 января, в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости" была показана карта Российской Федерации с временно оккупированным Крымским полуостровом в составе. Сюжет транслировался онлайн на YouTube.

В сюжете говорится, что территорией России распространяется "коммунальный коллапс". Так, в последнее время во многих городах страны-агрессора были зафиксированы проблемы с отоплением и водоснабжением.

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В частности, речь шла о прорывах труб в Новосибирске и Нижнем Новгороде, в результате которых улицы затопило кипятком, а десятки многоэтажных домов остались без отопления при минусовой температуре. Также упоминалось отсутствие отопления в домах в Свердловской области и аварии на теплотрассе — в Орловской.

Населенные пункты РФ, в которых недавно произошли коммунальные аварии, авторы сюжета обозначили на карте. На упомянутой карте можно также можно заметить оккупированный россиянами украинский Крым.

В телемарафоне показали карту России с Крымом Фото: Скриншот

Напомним, 13 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что украинский телемарафон не эффективен, но его нечем заменить. По его мнению, телемарафон не выполняет функцию качественного донесения информации, поэтому "люди побежали в телеграмм-каналы".

Ранее, 21 сентября СМИ обратили внимание на то, что в эфире национального телемарафона показала смонтированную версию выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Во время спича украинского президента были показаны кадры с ним, где он сидит в зале и будто слушает свое же выступление.