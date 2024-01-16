В ефірі телемарафону "Єдині новини" показали карту з Кримом у складі Росії (фото)

Автори одного із сюжетів позначили на карті РФ регіони, де нещодавно сталися комунальні аварії. На тій самій карті можна помітити український півострів, окупований росіянами.

Related video

У вівторок, 16 січня, в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" було показано карту Російської Федерації з тимчасово окупованим Кримським півостровом у складі. Сюжет транслювали онлайн на YouTube.

У сюжеті йдеться, що територією Росії поширюється "комунальний колапс". Так, останнім часом у багатьох містах країни-агресора були зафіксовані проблеми з опаленням і водопостачанням.

Важливо

"Малює райдужну картину війни": українці втомилися від телемарафону, — NYT

Зокрема, йшлося про прориви труб у Новосибірську та Нижньому Новгороді, внаслідок яких вулиці затопило окропом, а десятки багатоповерхових будинків залишилися без опалення за мінусової температури. Також згадувалася відсутність опалення в будинках у Свердловській області та аварії на теплотрасі — в Орловській.

Населені пункти РФ, у яких нещодавно сталися комунальні аварії, автори сюжету позначили на карті. На згаданій карті можна також помітити окупований росіянами український Крим.

У телемарафоні показали карту Росії з Кримом Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 грудня голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що український телемарафон неефективний, але його нічим замінити. На його думку, телемарафон не виконує функцію якісного донесення інформації, тому "люди побігли в телеграм-канали".

Раніше, 21 вересня ЗМІ звернули увагу на те, що в ефірі національного телемарафону показали змонтовану версію виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Під час спічу українського президента було показано кадри з ним, де він сидить у залі й ніби слухає свій же виступ.