Нижній Новгород затопило кип'ятком після прориву труби (фото, відео)

Російські медіа пишуть, що до лікарні госпіталізують людей з опіками 1–2 ступеня. Також через аварію теплопостачання не подається до 20 багатоквартирних будинків.

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У Росії черговий комунальний колапс. Через прорив труби у Нижньому Новгороді декілька вулиць міста затопило кип'ятком. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Нижний Новгород".

Зокрема, прорив 700-мм труби стався на вулиці Слов'янська. Втім тротуари та проїжджу частину затопило ще на декількох сусідніх вулицях. Внаслідок аварії приблизно 20 багатоповерхівок залишилися без опалення.

Також російські Telegram-канали пишуть, що 16 осіб отримали опіки, серед них є двоє дітей. Поранених госпіталізують у лікарні з опіками ніг 1–2 ступеня. Зазначається, що комунальні служби працюють на місці для усунення аварії.

Фото: Соцмережi Фото: Скриншот

Серед іншого, на місці інциденту також працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин. Російські медіа стверджують, що слідчі відкрили кримінальне провадження.

Комунальні аварії у РФ

За останній місяць у Росії сталося чимало комунальних аварій, через які сотні будинків та тисячі мешканців залишилися без тепла та гарячої води.

Так, 11 січня через прорив труби у Новосибірську без теплопостачання опинилося понад 230 об’єктів у двох районах міста. Повідомлялося, що коли стався прорив на вулиці було 25 градусів морозу.

Також без тепла низка населених пунктів у Підмосков’ї. Росіяни скаржилися, що у квартирах температура повітря становить лише 13–15 градусів тепла. Деякі мешканці навіть влаштовували мітинги. У такий спосіб вони намагалися привернути до себе увагу влади, аби ті вирішили питання з теплопостачанням.

Нагадаємо, 10 січня російські медіа писали, що протягом останнього місяця у Росії сталося щонайменше 8 великих комунальних аварій. Окрім того, через десятки невеликих аварій без тепла залишилися 40 будинків.

Також нещодавно повідомлялося, що у Підмосков’ї через відсутність опалення у санаторії замерзали російські військові. Люди були обурені такою ситуацією, адже у палатах було лише 10 градусів тепла. Тим часом волонтери купували окупантам обігрівачі, аби ті не замерзли.