Нижній Новгород затопило кип'ятком після прориву труби (фото, відео)
Російські медіа пишуть, що до лікарні госпіталізують людей з опіками 1–2 ступеня. Також через аварію теплопостачання не подається до 20 багатоквартирних будинків.
У Росії черговий комунальний колапс. Через прорив труби у Нижньому Новгороді декілька вулиць міста затопило кип'ятком. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Нижний Новгород".
Зокрема, прорив 700-мм труби стався на вулиці Слов'янська. Втім тротуари та проїжджу частину затопило ще на декількох сусідніх вулицях. Внаслідок аварії приблизно 20 багатоповерхівок залишилися без опалення.
Також російські Telegram-канали пишуть, що 16 осіб отримали опіки, серед них є двоє дітей. Поранених госпіталізують у лікарні з опіками ніг 1–2 ступеня. Зазначається, що комунальні служби працюють на місці для усунення аварії.
Серед іншого, на місці інциденту також працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин. Російські медіа стверджують, що слідчі відкрили кримінальне провадження.
Комунальні аварії у РФ
За останній місяць у Росії сталося чимало комунальних аварій, через які сотні будинків та тисячі мешканців залишилися без тепла та гарячої води.
Так, 11 січня через прорив труби у Новосибірську без теплопостачання опинилося понад 230 об’єктів у двох районах міста. Повідомлялося, що коли стався прорив на вулиці було 25 градусів морозу.
Також без тепла низка населених пунктів у Підмосков’ї. Росіяни скаржилися, що у квартирах температура повітря становить лише 13–15 градусів тепла. Деякі мешканці навіть влаштовували мітинги. У такий спосіб вони намагалися привернути до себе увагу влади, аби ті вирішили питання з теплопостачанням.
Нагадаємо, 10 січня російські медіа писали, що протягом останнього місяця у Росії сталося щонайменше 8 великих комунальних аварій. Окрім того, через десятки невеликих аварій без тепла залишилися 40 будинків.
Також нещодавно повідомлялося, що у Підмосков’ї через відсутність опалення у санаторії замерзали російські військові. Люди були обурені такою ситуацією, адже у палатах було лише 10 градусів тепла. Тим часом волонтери купували окупантам обігрівачі, аби ті не замерзли.