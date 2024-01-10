Мерзне не лише Підмосков'я: за місяць у РФ сталися щонайменше 8 великих аварій, — ЗМІ

Російські медіа пишуть, що окрім великих аварій у РФ сталися десятки невеликих, які залишили без тепла майже 40 будинків. Лише минулого року у Росії було 4,9 тисяч повідомлень про комунальні аварії.

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У Підмосков’ї жителі вже понад п’ять днів залишаються без опалення. Лише протягом останнього місяця у Росії сталося 8 великих комунальних аварій, через які без тепла залишилося 800 будинків. Про це повідомляє російське видання "Можем объяснить".

Зокрема, у Єкатеринбурзі без теплопостачання 9 січня залишилося 324 будинки. Місцеві ЗМІ пишуть, що причиною цьому, за словами комунальників, став ремонт котельні. Мешканці скаржаться на холод у квартирі та кажуть, що у під’їздах лежить сніг.

Фото: Можем объяснить

У Калінінґраді 13 грудня через прорив теплотраси тепло відключили у 120 будинках. У місцевій адміністрації казали, що після заміни труби на одній ділянці, відбувся прорив на сусідньому відрізку.

Також на початку січня без тепла залишилося 103 будинки на 12 вулицях Воронежа. Причиною такої ситуації називали начебто терміновий ремонт тепломережі.

Зазначається, що також відбулися десятки невеликих аварій, внаслідок яких без теплопостачання залишилося майже 40 будинків. Як писали російські медіа з посиланням на сервіс "Інтегрум", минулого року у РФ було 4,9 тисячі повідомлень про комунальні аварії. У порівнянні із 2021 роком це на 2 тисячі повідомлень більше.

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Також у виданні наголошують, що росіяни й надалі продовжують мерзнути у Підмосков’ї. Зокрема, в Електросталі мешканці навіть розводять багаття для того, щоб зігрітися. Без тепла залишають будинки і в інших населених пунктах.

Тим часом влада Росії намагається вирішити ситуацію із відсутністю тепла у Подольську. ЗМІ повідомляють, що Володимир Путін доручив націоналізувати Климовський патронний завод. Саме через аварію у котельні цього заводу жителі залишилися без тепла.

Нагадаємо, 6 січня російські ЗМІ повідомляли, що без опалення та гарячої води у Підмосков’ї залишається декілька десятків тисяч людей. У деяких жителів навіть вимикали світло.

Також без теплопостачання і санаторій, у якому проходять лікування російські військові. Зазначалося, що у палатах температура повітря становить лише 10 градусів тепла. Відтак для того, щоб окупанти не замерзли, волонтери купують їм обігрівачі.