Мерзнет не только Подмосковье: за месяц в РФ произошли по меньшей мере 8 крупных аварий, — СМИ

Российские медиа пишут, что кроме крупных аварий в РФ произошли десятки небольших, которые оставили без тепла почти 40 домов. Только в прошлом году в России было 4,9 тысяч сообщений о коммунальных авариях.

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В Подмосковье жители уже более пяти дней остаются без отопления. Только в течение последнего месяца в России произошло 8 крупных коммунальных аварий, из-за которых без тепла осталось 800 домов. Об этом сообщает российское издание "Можем объяснить".

В частности, в Екатеринбурге без теплоснабжения 9 января осталось 324 дома. Местные СМИ пишут, что причиной этому, по словам коммунальщиков, стал ремонт котельной. Жители жалуются на холод в квартире и говорят, что в подъездах лежит снег.

Фото: Можем объяснить

В Калининграде 13 декабря из-за прорыва теплотрассы тепло отключили в 120 домах. В местной администрации говорили, что после замены трубы на одном участке, произошел прорыв на соседнем отрезке.

Также в начале января без тепла осталось 103 дома на 12 улицах Воронежа. Причиной такой ситуации называли якобы срочный ремонт теплосети.

Отмечается, что также произошли десятки небольших аварий, в результате которых без теплоснабжения осталось почти 40 домов. Как писали российские медиа со ссылкой на сервис "Интегрум", в прошлом году в РФ было 4,9 тысячи сообщений о коммунальных авариях. По сравнению с 2021 годом это на 2 тысячи сообщений больше.

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Также в издании отмечают, что россияне и в дальнейшем продолжают мерзнуть в Подмосковье. В частности, в Электростали жители даже разводят костры для того, чтобы согреться. Без тепла оставляют дома и в других населенных пунктах.

Тем временем власти России пытаются решить ситуацию с отсутствием тепла в Подольске. СМИ сообщают, что Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод. Именно из-за аварии в котельной этого завода жители остались без тепла.

Напомним, 6 января российские СМИ сообщали, что без отопления и горячей воды в Подмосковье остается несколько десятков тысяч человек. У некоторых жителей даже выключали свет.

Также без теплоснабжения и санаторий, в котором проходят лечение российские военные. Отмечалось, что в палатах температура воздуха составляет всего 10 градусов тепла. Поэтому для того, чтобы оккупанты не замерзли, волонтеры покупают им обогреватели.