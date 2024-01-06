В Подмосковье ввели локальный режим ЧС: отопления нет несколько дней, — росСМИ (видео)

Россияне вынуждены выживать в своих холодных домах при температуре воздуха -14 градусов. Проблемы начались в начале января из-за сильных морозов

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В Подольске Московской области России объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с отоплением в районе Климовск, где уже несколько дней в многоквартирных домах отсутствует отопление. Россияне с начала января столкнулись с разрывом теплотрассы, который до сих пор пытаются устранить. Последствия этого проявились и в котельной на территории режимного предприятия. Об этом пишет РБК.

Глава округа Григорий Артамонов заявил, что решение было принято вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям для использования дополнительных ресурсов для устранения проблемы.

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"Прошу жителей при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт", — заявил Артамонов.

Проблемы начались в начале января из-за сильных морозов, когда произошел разрыв теплотрассы, вызвавший отсутствие тепла в части микрорайона. Хотя власти сообщили о ремонте утечки, обещая восстановить подачу тепла, 5 января возникли технические неполадки при запуске котла на специализированном патронном заводе.

Согласно Артамонову, система замерзла, и запуски приводят к новым разрывам на магистральной линии и в жилых домах. Однако удалось запустить первый котел, а над вторым продолжают работы по ремонту.

Позднее было объявлено, что работа котельной стабилизировалась, и начат процесс подключения жилых домов к отоплению.

Отметим, что температура воздуха в Подольске составляла 14 градусов Цельсия ниже нуля на момент выхода публикации.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье без теплоснабжения в сильные морозы осталось более 20 тысяч человек.

Напомним также, что в Белгороде из-за постоянных обстрелов жители обратились к губернатору, чтобы тот помог им выехать в безопасное место.