Блэкаут в Москве: десятки домов остались без света и отопления в 25-градусный мороз (видео)

Обесточены более 20 многоквартирных жилых домов в трех районах российской столицы. Из-за частичного блэкаута и сильных морозов температура внутри квартир опустилась до отметки 10-15 градусов тепла.

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В столице России Москве произошел пожар на подстанции, в результате чего три района лишились электроэнергии и отопления. Об этом сообщают российские Telegram-каналы Baza и Mash.

По данным российских источников, на месте возгорания работают сотрудники МЧС, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

"На месте работают несколько экипажей пожарных", — сообщают на канале Baza.

Как заявили в источниках, на Высоковольтном проезде в Москве вспыхнул пожар на подстанции, что привело к отсутствию тепла и света у жителей более 20 многоэтажных домов. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

"Примерно в 6 утра загорелась трансформаторная подстанция на Высоковольтном проезде. От нее питаются, в том числе дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове. Как долго сидеть без света и части обогрева — неизвестно, аварию пытаются в максимально короткие сроки ликвидировать коммунальщики", — сообщили на канале Mash.

Отметим, что сейчас в Москве — 24 градуса мороза. А температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов.

В Москве горит подстанция В Москве горит подстанция В Москве горит подстанция В Москве горит подстанция

Напомним, что 1 января на западе Москвы горел ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратных метров. Пожар охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой, которое размещается на территории горнолыжного комплекса "Лата Трэк" на Крылатской улице. Известно, что в ангаре хранилось большое количество дизельного топлива.

Также 4 декабря в Москве горел завод, выпускающий спецтранспорт.

24 ноября произошел пожар на территории московской электроподстанции "Чагино". Тогда же сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.