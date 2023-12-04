В Москве произошел пожар на заводе, который выпускает спецтранспорт: очевидцы слышали взрывы (видео)

Пылала территория площадью 2000 квадратных метров. Огонь активно распространялся, а из-за ЧП обвалилась крыша в одном из помещений предприятия.

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В столице России вечером 3 декабря загорелось здание Московского завода специализированных автомобилей, который является одним из ведущих производителей прицепной техники в стране. Об этом сообщили и распространили видео местные Telegram-каналы, в частности, BAZA.

На видео можно увидеть клубы дыма, пламя, охватившее завод и обвалившуюся крышу в одном из помещений предприятия.

В Москве горит завод, который занимается выпуском оборудования противопожарной безопасности

По словам очевидцев, огонь очень быстро распространялся.

Площадь возгорания составляла более 2000 квадратных метров. На территории помещения хранились паллеты, покрышки и картон. Во время горения были слышны взрывы внутри завода, также в здании разрушилась часть кровли.

На место выехали 35 пожарных расчетов. Пожару присвоен третий уровень сложности.

О причинах возгорания, возникшего в трехэтажном разноуровневом административно-производственном здании, и пострадавших в результате инцидента до сих пор не сообщили.

Есть информация о том, что загорелось многопрофильное предприятие, которое разрабатывает и производит специализированные автомобили, медицинские комплексы и оборудование противопожарной безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин на момент публикации материала также не комментировал пожар на Московском заводе специализированных автомобилей.

Напомним, 1 декабря в России горел рынок "Садовод". Там взорвались баллоны с химикатами. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. По информации МЧС РФ, пожар вспыхнул в торговых павильонах. Позже в ведомстве уточнили, что на рынке загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах.

Ранее, 24 ноября, произошел пожар на территории московской электроподстанции "Чагино" в Люблино. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, пришлось отключить сеть в трансформаторе.