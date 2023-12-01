В Санкт-Петербурге прогремели взрывы и вспыхнул пожар: есть пострадавшие, – соцсети (видео)

По данным российских медиа, во время пожара на рынке "Садовод" взорвались баллоны с химикатами. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

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В пятницу, 1 декабря, в российском городе Санкт-Петербург, произошел пожар на рынке "Садовод". Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в Telegram.

По информации МЧС РФ, пожар вспыхнул в торговых павильонах. Позже в ведомстве уточнили, что на рынке загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах.

К тушению пожара были привлечены более 100 человек и 48 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Сообщается, что ликвидация огня была затруднена из-за плотной застройки. Спасателями пришлось разобрать конструкции ближайших павильонов. По данным МЧС РФ, пожар уже ликвидирован.

Российский Telegram-канал "112" сообщил, что во время пожара в ангаре на рынке "Садовод" взорвались баллоны с химикатами. В Сети также было появилось соответствующее видео.

Взрыв в Санкт-Петербурге

По словам авторов канала, во время тушения пожара один из сотрудников МЧС РФ упал с крыши. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Напомним, 26 ноября в российском Челябинске прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. РосСМИ сообщили, что возгорание произошло на территории Челябинского тракторного завода, который расположен по проспекту Ленина.

Ранее. 24 ноября, произошел пожар на территории московской электроподстанции "Чагино" в Люблино. Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, пришлось отключить сеть в трансформаторе.