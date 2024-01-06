Подмосковье замерзает: без отопления осталось более 20 тысяч россиян (фото)

Российские медиа пишут, что жители Подмосковья жалуются на отсутствие тепла и разорванные трубы. У некоторых отсутствует горячая вода и электроснабжение.

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В Подмосковье без теплоснабжения в сильные морозы осталось более 20 тысяч человек. У некоторых жителей даже нет света и горячей воды. Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что причиной отсутствия тепла стал прорыв на теплотрассе 4 января в Климовске. Тепло перестало поступать в 173 дома.

Фото: Astra

Как пишет издание, без теплоснабжения в 20-градусный мороз остались около 21 тысячи человек. Кроме того, в домах лопнули трубы, а температура воздуха в квартирах составляет лишь 13-15 градусов тепла. Без теплоснабжения также осталась и местная больница. Пациентов согревают обогревателями.

Также на отсутствие тепла и прорванные трубы жалуются жители Подольска, Химок и Электростали. Некоторые российские Telegram-каналы писали, что ситуацией с отсутствием света, тепла и воды будет заниматься прокуратура Московской области.

Тем временем жители Подмосковья возмущаются тем, что более суток находятся без тепла и горячей воды. Как пишут российские медиа, в Подольске люди даже вышли на митинг.

Фото: Astra

Местных мэр Григорий Артамов обещал возобновить подачу тепла к вечеру. Однако из-за аварии в большом количестве квартир не осталось целых труб. Также для пострадавших жителей обещали развернуть полевую кухню, где должны были раздавать теплую кашу и чай.

Фото: Shot Фото: соцмережі

Среди прочего, 4 января российские медиа сообщали о пожаре на подстанции, из-за которого 20 многоэтажных домов в Москве остались без света и теплоснабжения. Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что часть здания была переведена на резервную схему энергопитания, а жителям многоэтажек оказывают необходимую помощь.

Уже 5 января в городской власти заявили, что все дома подключили к электроэнергии. Несмотря на это, на дежурстве остается еще около 20 бригад для оперативного решения возможных жалоб россиян.

Напомним, в Белгороде из-за постоянных обстрелов жители обратились к губернатору, чтобы тот помог им выехать в безопасное место. Всех желающих эвакуироваться областные власти планируют поместить во временных пунктах размещения в населенных пунктах Старый Оскол и Губкин. В случае, если желающих будет больше количества мест, их будут отправлять в другие регионы.