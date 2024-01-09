У палатах 10 градусів: у Підмосков'ї в санаторії замерзають військові, — росЗМІ (фото)

За інформацією медіа, без тепла залишаються десяти тисяч жителів у різних населених пунктах. Дехто з мешканців скаржиться, що влада ніяк не реагує на скарги та ситуацію.

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У Московській області росіянам п’ятий день не подається тепло через аварію на котельні. Такий колапс торкнувся і санаторію, у якому лікуються російські військові. Про це повідомляє російське видання "Можем объяснить".

Зазначається, що у сильний мороз без теплопостачання залишилися десятки тисяч жителів Підмосков’я. Через таку ситуацію невдоволені росіяни пишуть гнівні коментарі під постами губернатора Московської області.

Фото: Можем объяснить

Одна із мешканок російського міста Хімки розповіла журналістам, що у її помешканні немає навіть гарячої води, а температура повітря становить 15 градусів тепла. Однак влада ніяк не реагує на скарги.

Росіянка, яка проживає у Солнєчногорську, пожалілася виданню, що вона сиділа без тепла та гарячої води з 17 до 26 грудня, тепер влада повторно вимкнула теплопостачання. За її словами, причиною такого інциденту стала погана підготовка влади до опалювального сезону.

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Також проблеми з опаленням торкнулися і санаторію, де проходять лікування російські окупанти. Одна з мешканок жаліється, що "чоловіки захищають Батьківщину", а їхні дружини із дітьми мерзнуть.

Повідомляється, що у палатах лікувально-профілактичного закладу лише 10 градусів тепла та для того, щоб військові РФ не замерзли, волонтери купують обігрівачі.

Також журналісти розповідають, що з відсутністю теплопостачання зіткнулися мешканці села Лотошино, а у Подольську мерзнуть десятки багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, 6 січня медіа писали, що у Підмосков’ї без опалення залишилося понад 20 тисяч людей. У багатьох мешканців немає не лише тепла, але й гарячої води і світла. Причиною такої ситуації став прорив на теплотрасі 4 січня.

Через таку ситуацію мешканці будинків евакуюються зі своїх помешкань, адже у декого у квартирі лише 5 градусів тепла. Повідомлялося, що губернатор Московської області практично тиждень ніяк не коментував інцидент, а пізніше закрив коментарі в соцмережах.