"У квартирах 5 градусів": у Підмосков'ї люди евакуюються з будинків через морози (фото, відео)

За даними влади Московської області, тепло в будинках відсутнє через серйозну аварію в котельні. Губернатор регіону Андрій Воробйов практично тиждень ніяк не коментував інцидент, а потім зовсім закрив коментарі в соцмережах.

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У Росії значно похолодало і жителі Московської області продовжують скаржитися на те, що вони змушені сидіти без опалення у своїх квартирах. Про це вони пишуть у місцевому Telegram-каналі"Подслушано в Электростали".

За словами місцевої мешканки, її під'їзд повністю встиг замерзнути, адже опалення немає понад чотири дні. Від холоду також розірвало батареї і скільки це ще триватиме — ніхто не знає.

Крім того, до будинку ніхто не приїжджає, щоб вирішити це питання. Ні представники адміністрації, ні співробітники Керуючої компанії. Мешканці помітили лише кілька слюсарів, які кілька днів намагаються впоратися з наслідками інциденту, але нічого не допомагає.

"У квартирах п'ять градусів тепла. Усі, хто могли, звідси вже виїхали, евакуювувалися. Ті, хто залишилися, виживають як можуть — газом, тепловими гарматами. Ось у такому стані наш будинок", — розповідає жінка на опублікованому ролику.

Зняті кадри були ще кілька днів тому і як змінилася ситуація — невідомо, проте скарги від мешканців продовжили надходити.

В інших будинках Підмосков'я спостерігається схожа ситуація. В одному з під'їздів прорвало батареї на кожному поверсі з 1-го до 9-го і опалення, як і раніше, відсутнє.

Також через вогкість і холод у людей у квартирах почали гнити стіни.

До речі, через проблеми з опаленням навчальний процес у деяких школах Підмосков'я відновиться пізніше, про що заявив губернатор регіону Андрій Воробйов, передає видання "Подмосковье.Сегодня". За його словами, немає сенсу йти в холодні приміщення, тому необхідно зробити паузу. Йдеться про навчальні заклади міста Климовськ.

Скарги в Telegram-канал губернатора Московської області продовжили надходити, тому там закрили коментарі, як пише місцеве медіа "Осторожно, Москва". Примітно, що Андрій Воробйов практично тиждень ніяк не коментував ситуацію, що також могло вплинути на реакцію місцевих жителів.

"Користувачі спочатку повідомляли про видалення негативних повідомлень, а потім адміністратори зовсім закрили коментарі до постів і чат", — ідеться в повідомленні.

Жителі Московської області продовжують скаржитися на відсутність опалення Фото: Telegram

Жителі Підмосков'я залишилися без опалення: що сталося

Проблеми з опалення в Московській області почали фіксувати ще 2 січня, пише видання "Медіазона". У місті Балашиха багатоповерхові будинки були кілька днів без тепла і гарячої води. 5 січня місцева влада повідомила, що проблему було розв'язано, проте деякі мешканці станом на 8 січня продовжують писати скарги.

Пов'язана відсутність опалення в Московській області з тим, що в котельні сталася серйозна аварія, яку влада намагається усунути вже понад тиждень.

"Власник приватної котельні допустив аварію, в обставинах якої розбираються правоохоронні органи. Ми ж підключили до ліквідації наслідків підприємства з різних округів Підмосков'я", — написав губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Через відключення опалення в місті Подольськ Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. У приміщеннях власника котельні провели обшуки, а також допитали керівництво компанії, яка займається її обслуговуванням.

Якими виявилися попередні результати розслідування — на момент публікації матеріалу невідомо.

Нагадаємо, 6 січня повідомлялося, що без опалення залишилося понад 20 тисяч росіян у Підмосков'ї. Російські медіа пишуть, що жителі Московської області скаржаться на відсутність тепла і розірвані труби. У декого відсутня гаряча вода та електропостачання вже кілька днів.