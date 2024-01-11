Тонуть та замерзають: у Новосибірську прорвало трубу, без опалення понад 200 об'єктів (відео)

Місцева міська рада повідомляла, що без теплопостачання та гарячої води залишилося 237 об’єктів. Мешканцям обіцяють, що аварійні роботи закінчать до кінця вечора.

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У Новосибірську декілька районів залишилися без теплопостачання у 15 градусів морозу через прорив труби. Про це повідомляє Astra у Telegram.

Внаслідок аварії деякі вулиці міста затопило гарячою водою. Повідомляється, що вночі, коли стався прорив труби, температура на вулиці становила 25 градусів морозу. Без тепла залишилося практично пів міста — Ленінський і Кіровський райони.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Зазначається, що у цих районах знаходиться близько 200 об’єктів, а у медзаклади, які там розташовані, перестали госпіталізувати людей.

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У міській раді Новосибірська кажуть, що станом на 6:35 без тепла та гарячої води залишилося 237 об’єктів. Наразі комунальники проводять аварійні роботи, які планують завершити до вечора. Загалом від теплопостачання відключено 104 будинки та 13 соціальних установ.

Також внаслідок прориву були затоплені трамвайні колії, деякі трамваї тимчасово змінили свої маршрути.

У Росії сотні будинків без тепла

Новий 2024 рік для росіян розпочався із комунальних аварій та без тепла і гарячої води. Так, 6 січня російські медіа писали, що через прорив на теплотрасі у Підмосков’ї без теплопостачання залишилося 20 тисяч людей.

Жителі РФ мерзли у квартирах, адже температура повітря досягала лише 13-15 градусів тепла. Також мешканці будинків залишилися без гарячої води, а частина навіть без світла. Дехто із росіян вже через добу виходив на мітинги та просив вирішити ситуацію із теплом. У багатьох внаслідок аварії розірвало труби. Через таку ситуацію люди вимушені евакуйовуватися із своїх помешкань.

Також без тепла санаторій, де проходять лікування російські військові. Люди обурені та скаржаться, що "чоловіки захищають Батьківщину", а їхні дружини із дітьми мерзнуть. Аби окупанти не замерзли, волонтери купують обігрівачі у санаторій, адже у палат лише 10 градусів тепла.

Нагадаємо, як писали російські медіа, у Подольську місцева влада оголосила локальний режим надзвичайної ситуації. Проблеми у мешканців почалися ще на початку січня через сильні морози та прорив на теплотрасі.