Нижний Новгород затопило кипятком после прорыва трубы (фото, видео)

Российские медиа пишут, что в больницу госпитализируют людей с ожогами 1–2 степени. Также из-за аварии теплоснабжение не подается в 20 многоквартирных домов.

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В России очередной коммунальный коллапс. Из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде несколько улиц города затопило кипятком. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Нижний Новгород".

В частности, прорыв 700-мм трубы произошел на улице Славянская. Впрочем тротуары и проезжую часть затопило еще на нескольких соседних улицах. В результате аварии около 20 многоэтажек остались без отопления.

Также российские Telegram-каналы пишут, что 16 человек получили ожоги, среди них есть двое детей. Раненых госпитализируют в больницы с ожогами ног 1–2 степени. Отмечается, что коммунальные службы работают на месте для устранения аварии.

Фото: Соцсети Фото: Скріншот

Среди прочего, на месте инцидента также работают правоохранители для установления всех обстоятельств. Российские медиа утверждают, что следователи открыли уголовное производство.

Коммунальные аварии в РФ

За последний месяц в России произошло много коммунальных аварий, из-за которых сотни домов и тысячи жителей остались без тепла и горячей воды.

Так, 11 января из-за прорыва трубы в Новосибирске без теплоснабжения оказалось более 230 объектов в двух районах города. Сообщалось, что когда произошел прорыв на улице было 25 градусов мороза.

Также без тепла ряд населенных пунктов в Подмосковье. Россияне жаловались, что в квартирах температура воздуха составляет всего 13–15 градусов тепла. Некоторые жители даже устраивали митинги. Таким образом они пытались привлечь к себе внимание властей, чтобы те решили вопрос с теплоснабжением.

Напомним, 10 января российские медиа писали, что в течение последнего месяца в России произошло по меньшей мере 8 крупных коммунальных аварий. Кроме того, из-за десятков небольших аварий без тепла остались 40 домов.

Также недавно сообщалось, что в Подмосковье из-за отсутствия отопления в санатории замерзали российские военные. Люди были возмущены такой ситуацией, ведь в палатах было всего 10 градусов тепла. Между тем волонтеры покупали оккупантам обогреватели, чтобы те не замерзли.