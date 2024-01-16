Нижний Новгород затопило кипятком после прорыва трубы (фото, видео)
Российские медиа пишут, что в больницу госпитализируют людей с ожогами 1–2 степени. Также из-за аварии теплоснабжение не подается в 20 многоквартирных домов.
В России очередной коммунальный коллапс. Из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде несколько улиц города затопило кипятком. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Нижний Новгород".
В частности, прорыв 700-мм трубы произошел на улице Славянская. Впрочем тротуары и проезжую часть затопило еще на нескольких соседних улицах. В результате аварии около 20 многоэтажек остались без отопления.
Также российские Telegram-каналы пишут, что 16 человек получили ожоги, среди них есть двое детей. Раненых госпитализируют в больницы с ожогами ног 1–2 степени. Отмечается, что коммунальные службы работают на месте для устранения аварии.
Среди прочего, на месте инцидента также работают правоохранители для установления всех обстоятельств. Российские медиа утверждают, что следователи открыли уголовное производство.
Коммунальные аварии в РФ
За последний месяц в России произошло много коммунальных аварий, из-за которых сотни домов и тысячи жителей остались без тепла и горячей воды.
Так, 11 января из-за прорыва трубы в Новосибирске без теплоснабжения оказалось более 230 объектов в двух районах города. Сообщалось, что когда произошел прорыв на улице было 25 градусов мороза.
Также без тепла ряд населенных пунктов в Подмосковье. Россияне жаловались, что в квартирах температура воздуха составляет всего 13–15 градусов тепла. Некоторые жители даже устраивали митинги. Таким образом они пытались привлечь к себе внимание властей, чтобы те решили вопрос с теплоснабжением.
Напомним, 10 января российские медиа писали, что в течение последнего месяца в России произошло по меньшей мере 8 крупных коммунальных аварий. Кроме того, из-за десятков небольших аварий без тепла остались 40 домов.
Также недавно сообщалось, что в Подмосковье из-за отсутствия отопления в санатории замерзали российские военные. Люди были возмущены такой ситуацией, ведь в палатах было всего 10 градусов тепла. Между тем волонтеры покупали оккупантам обогреватели, чтобы те не замерзли.